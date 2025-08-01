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Financial Times

В июле потери российских войск превысили 33 тысячи - Сырский

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что в июле украинские военные уничтожили более 33 тысяч российских оккупантов. Общие потери врага в живой силе за июль составили 33 220 человек.

В июле потери российских войск превысили 33 тысячи - Сырский

В июле украинские военные уничтожили более 33 тысяч российских оккупантов. Несмотря на изнурительные бои, защитники продолжают неустанно держать оборону и уничтожать врага. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в Facebook, пишет УНН.

Украинские воины неустанно уничтожают врага, приближая справедливый мир для Украины

- сообщил главнокомандующий ВСУ.

По его данным, только за июль потери оккупантов в живой силе превысили 33 тысячи человек, а именно - 33 220.

"Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную и мужественную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!", - добавил Сырский.

Напомним

За минувшие сутки, 31 июля, Силы обороны обезвредили 940 российских захватчиков. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.25 возросли на 940 человек.

Ольга Розгон

Война
Александр Сырский
Украина