В июле потери российских войск превысили 33 тысячи - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что в июле украинские военные уничтожили более 33 тысяч российских оккупантов. Общие потери врага в живой силе за июль составили 33 220 человек.
В июле украинские военные уничтожили более 33 тысяч российских оккупантов. Несмотря на изнурительные бои, защитники продолжают неустанно держать оборону и уничтожать врага. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в Facebook, пишет УНН.
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По его данным, только за июль потери оккупантов в живой силе превысили 33 тысячи человек, а именно - 33 220.
"Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную и мужественную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!", - добавил Сырский.
Напомним
За минувшие сутки, 31 июля, Силы обороны обезвредили 940 российских захватчиков. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.25 возросли на 940 человек.