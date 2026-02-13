НАТО готовит масштабную реформу противовоздушной обороны - Bloomberg

$42.990.04
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
14:32 • 12239 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 15208 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 17821 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 40147 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 55652 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 42886 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 30589 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 40728 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 65443 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Оксен Лисовой подписал приказ о реорганизации учреждений профобразования – что изменитсяPhoto13 февраля, 09:08 • 15286 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 29445 просмотра
Правительство введет гарантированную пенсию в 6000 гривен - озвучены сроки13 февраля, 10:19 • 8950 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн13 февраля, 10:22 • 24101 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД13 февраля, 11:20 • 36578 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 48788 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 68092 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 109378 просмотра
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Село
Великобритания
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto18:03 • 1006 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 29576 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 31969 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 35726 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 61712 просмотра
Техника
Золото
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136

НАТО готовит масштабную реформу противовоздушной обороны - Bloomberg

Киев • УНН

 • 82 просмотра

НАТО готовит широкомасштабную реформу системы противовоздушной обороны перед июльским саммитом, интегрируя уроки войны в Украине. Реформа предусматривает переход от воздушного патрулирования к защите от вторжений, ракет и беспилотников.

НАТО готовит масштабную реформу противовоздушной обороны - Bloomberg

НАТО готовит широкомасштабную реформу системы противовоздушной обороны в преддверии саммита в июле, интегрируя уроки войны в Украине, сообщают источники, знакомые с обсуждениями. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам собеседников, попросивших не называть их имен из-за конфиденциальности заседаний, реформа предусматривает переход Североатлантического альянса от "воздушного патрулирования" – мониторинга суверенного воздушного пространства в мирное время – к системе противовоздушной обороны, более направленной на защиту от вторжений или атак с использованием ракет и беспилотников.

Издание подчеркивает, что реакция на прошлогоднее нарушение польского воздушного пространства беспилотником вызвала критику, когда для сбития недорогих беспилотных летательных аппаратов было использовано передовое оборудование. Правительство в Варшаве после этого обратилось к странам НАТО для консультаций, назвав инцидент "актом агрессии" со стороны москвы.

НАТО готовит усиление обороны Альянса и дальнейшую поддержку Украины - Рютте12.02.26, 11:24 • 3664 просмотра

За этим случаем последовали другие инциденты в государствах-членах НАТО, что заставило альянс объявить об укреплении восточного фланга путем устранения пробелов в противовоздушной обороне и интеграции подходов. Операция, известная как Eastern Sentry, по словам Верховного командующего союзными силами в Европе Алексуса Гринкевича, была "совершенно новым проектом обороны".

Рассматриваемая реформа имеет целью сделать миссию постоянной, чтобы лучше противостоять беспилотникам и гиперзвуковым угрозам, отметил высокопоставленный военный представитель НАТО. Силы альянса будут использовать как наземные средства, например перехватчики, так и воздушные ресурсы.

Британия инвестирует более 460 миллионов евро в разработку дальнобойных и гиперзвуковых ракет13.02.26, 20:18 • 570 просмотров

Ольга Розгон

