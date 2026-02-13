НАТО готовит масштабную реформу противовоздушной обороны - Bloomberg
НАТО готовит широкомасштабную реформу системы противовоздушной обороны перед июльским саммитом, интегрируя уроки войны в Украине. Реформа предусматривает переход от воздушного патрулирования к защите от вторжений, ракет и беспилотников.
НАТО готовит широкомасштабную реформу системы противовоздушной обороны в преддверии саммита в июле, интегрируя уроки войны в Украине, сообщают источники, знакомые с обсуждениями. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
По словам собеседников, попросивших не называть их имен из-за конфиденциальности заседаний, реформа предусматривает переход Североатлантического альянса от "воздушного патрулирования" – мониторинга суверенного воздушного пространства в мирное время – к системе противовоздушной обороны, более направленной на защиту от вторжений или атак с использованием ракет и беспилотников.
Издание подчеркивает, что реакция на прошлогоднее нарушение польского воздушного пространства беспилотником вызвала критику, когда для сбития недорогих беспилотных летательных аппаратов было использовано передовое оборудование. Правительство в Варшаве после этого обратилось к странам НАТО для консультаций, назвав инцидент "актом агрессии" со стороны москвы.
За этим случаем последовали другие инциденты в государствах-членах НАТО, что заставило альянс объявить об укреплении восточного фланга путем устранения пробелов в противовоздушной обороне и интеграции подходов. Операция, известная как Eastern Sentry, по словам Верховного командующего союзными силами в Европе Алексуса Гринкевича, была "совершенно новым проектом обороны".
Рассматриваемая реформа имеет целью сделать миссию постоянной, чтобы лучше противостоять беспилотникам и гиперзвуковым угрозам, отметил высокопоставленный военный представитель НАТО. Силы альянса будут использовать как наземные средства, например перехватчики, так и воздушные ресурсы.
