Польща обмежує польоти авіації на три місяці вздовж кордону з Україною і білоруссю
Київ • УНН
Польща запроваджує тримісячні обмеження на польоти над східною частиною країни з 10 березня по 9 червня 2026 року. Це рішення зумовлене національною безпекою в умовах геополітичної ситуації.
Влада Польщі вирішила обмежити польоти над східної частиною країни, вздовж українського і білоруського кордонів на три місяці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське агентство аеронавігаційних послуг (PAŻP).
Деталі
Як зазначили у агентстві, обмеження триватимуть з 10 березня по 9 червня 2026 року. Дане рішення пояснюється необхідністю забезпечення національної безпеки в умовах динамічної геополітичної ситуації на східному фланзі Польщі і НАТО.
Зона обмежень польоту охоплює повітряний простір від рівня землі до висоти 3000 метрів. Це означає, що обмеження не поширюються на літаки, які зазвичай курсують на значно більших висотах.
Заборона на польоти діятиме в період від заходу до сходу сонця, тобто всю ніч.
Водночас вона не розповсюджується на військові літаки та літаки, що злітають і приземляються в аеропорту Депултиче Крулевське (EPCD), за умови попереднього узгодження з Центром повітряних операцій.
Крім того, винятки передбачені для військових літаків та цивільних безпілотників, якщо вони не порушують зони розпізнавання українських чи білоруських систем ППО.
Також у агентстві уточнили, що у світлий період доби під заборону не потрапляють пілотовані літальні апарати, які нададуть план польоту, будуть оснащені робочим транспондером та підтримуватимуть постійний зв’язок з відповідними службами управління повітряним рухом.
Нагадаємо
