Польща обмежує польоти авіації на три місяці вздовж кордону з Україною і білоруссю

$43.810.09
50.900.07
ukenru
11:26 • 5050 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України до ЄС
10:48 • 8006 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 11521 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 13081 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 12856 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
07:00 • 12387 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 19932 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 32953 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 35437 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 72097 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.6м/с
63%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 18215 перегляди
Вчені успішно виростили нут у симульованому місячному ґрунті для майбутніх космічних місійPhoto6 березня, 04:00 • 12071 перегляди
Ціни на нафту продемонстрували рекордне тижневе зростання через ескалацію на Близькому СходіPhoto6 березня, 04:18 • 14008 перегляди
Іран заявив про знищення американського винищувача F-15E та масштабний ракетний обстріл6 березня, 04:50 • 17817 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 11773 перегляди
Публікації
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 3870 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 12112 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 38068 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 69242 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 81872 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Андрій Пишний
Музикант
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Іран
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 18505 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 17780 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 20146 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 41401 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 47817 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Фільм
Шахед-136

Польща обмежує польоти авіації на три місяці вздовж кордону з Україною і білоруссю

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Польща запроваджує тримісячні обмеження на польоти над східною частиною країни з 10 березня по 9 червня 2026 року. Це рішення зумовлене національною безпекою в умовах геополітичної ситуації.

Польща обмежує польоти авіації на три місяці вздовж кордону з Україною і білоруссю

Влада Польщі вирішила обмежити польоти над східної частиною країни, вздовж українського і білоруського кордонів на три місяці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське агентство аеронавігаційних послуг (PAŻP).

Деталі

Як зазначили у агентстві, обмеження триватимуть з 10 березня по 9 червня 2026 року. Дане рішення пояснюється необхідністю забезпечення національної безпеки в умовах динамічної геополітичної ситуації на східному фланзі Польщі і НАТО.

Зона обмежень польоту охоплює повітряний простір від рівня землі до висоти 3000 метрів. Це означає, що обмеження не поширюються на літаки, які зазвичай курсують на значно більших висотах.

Заборона на польоти діятиме в період від заходу до сходу сонця, тобто всю ніч.

Водночас вона не розповсюджується на військові літаки та літаки, що злітають і приземляються в аеропорту Депултиче Крулевське (EPCD), за умови попереднього узгодження з Центром повітряних операцій.

Крім того, винятки передбачені для військових літаків та цивільних безпілотників, якщо вони не порушують зони розпізнавання українських чи білоруських систем ППО.

Також у агентстві уточнили, що у світлий період доби під заборону не потрапляють пілотовані літальні апарати, які нададуть план польоту, будуть оснащені робочим транспондером та підтримуватимуть постійний зв’язок з відповідними службами управління повітряним рухом.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у НАТО задумались про масштабну реформу протиповітряної оборони на тлі російсько-української війни. Дана реформа передбачає перехід від повітряного патрулювання до захисту від вторгнень, ракет і безпілотників.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Державний кордон України
Білорусь
НАТО
Україна
Польща