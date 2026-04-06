россия планирует разместить базы дальнобойных дронов в беларуси, что угрожает Украине - Forbes
Киев • УНН
москва планирует создать четыре пункта управления БПЛА на белорусской территории. Это сократит время подлета к Киеву и усилит угрозу ракетных ударов.
россия планирует создать базы для запуска дальнобойных дронов на территории беларуси, что может значительно усилить угрозу для Украины. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на заявления украинских властей, передает УНН.
По словам Президента Владимира Зеленского, размещение таких объектов позволит россии осуществлять более частые и опасные атаки. Расстояние от потенциальных баз до Киева составляет около 440 км, что сокращает время реагирования украинской ПВО.
По данным Reuters, москва планирует создать по меньшей мере четыре наземных пункта управления дронами на территории беларуси.
Россия намерена и в дальнейшем использовать территорию беларуси для размещения инфраструктуры управления дальнобойными дронами
Он также подчеркнул, что беларусь все глубже втягивается в войну против Украины, и призвал европейские страны обратить внимание на эти риски.
Отмечается, что это не первый случай использования белорусской территории в войне. С 2022 года российские войска применяли ее как плацдарм для наступления на север Украины и для ракетных ударов.
Кроме того, по информации СМИ, россия также может размещать в Беларуси современные баллистические ракеты, что еще больше усиливает военное сотрудничество между Москвой и режимом александра лукашенко.
На этом фоне страны НАТО, в частности Польша и Румыния, также внимательно следят за ситуацией, поскольку потенциальные запуски дронов из беларуси могут представлять угрозу и для их воздушного пространства.
