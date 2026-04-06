"Лукашенко стане законною ціллю" - військові оцінили ризики наступу на Україну з білорусі

Заяви про можливий наступ з території білорусі на Україну не мають під собою реальних військових підстав і є елементом інформаційно-психологічного тиску. Таку думку в коментарі УНН висловили полковник запасу Сергій Грабський та військовий експерт Олексій Гетьман.

Нещодавно з'явилася інформація, що росія планує створити бази для запуску далекобійних дронів у білорусі, що може значно посилити загрозу для України. Саме тому низка ЗМІ почали поширювати інформацію про можливий вступ білорусі у війну.

"Це стара і примітивна інформаційна операція"

За словами Сергія Грабського, подібні заяви не відповідають реальній ситуації і активно використовуються для тиску на суспільство.

Ця інформація настільки примітивна і стара, що її розібрали ще місяць-два тому. білорусь не може самостійно вступити у війну. Фактично це не окрема військова сила, а елемент російської військової системи, який діє виключно за вказівками генштабу рф - пояснив він.

Обмежені можливості білоруської армії

Експерт наголошує, що навіть формально білоруська армія не має ресурсів для повноцінного наступу.

Чисельність білоруської армії - близько 65 тисяч, але реально боєздатних підрозділів - максимум 15-17 тисяч. Це люди без бойового досвіду, з технікою рівня початку 90-х років. Вони не мають ні ресурсів, ні інфраструктури для ведення наступальних дій - зазначив Грабський.

Крім того, значна частина запасів озброєння була вивезена до росії.

Білорусь як ресурс, але не як загроза наступу

Водночас Грабський визнає, що білорусь може використовуватися росією як допоміжний ресурс у війні, але не як самостійний напрямок наступу. Йдеться, зокрема, про можливу мобілізацію та використання людського ресурсу.

Так, теоретично білорусь може бути використана як допоміжний елемент - як ресурс для доукомплектування російських військ. Вони можуть мобілізувати до 200 тисяч людей протягом кількох місяців. Але на сьогодні жодних ознак такого сценарію немає - зазначив Грабський.

Географія та укріплення грають на користь України

Олексій Гетьман звертає увагу, що навіть теоретичний наступ із білорусі ускладнений як географією, так і підготовкою української оборони.

Кордон з білоруссю є одним із найбільш укріплених. Там складна місцевість - ліси, болота, обмежена кількість напрямків для руху. Всі ці проходи перебувають під нашим вогневим контролем, заміновані, і пройти там практично неможливо - пояснив він.

За його словами, досвід 2022 року підтвердив ці висновки, коли російські війська не змогли реалізувати свої плани навіть на найбільш зручному напрямку. Ймовірність вступу білорусі у війну близька до нуля

Гетьман також підкреслює, що політичні заяви з боку мінська не є новими і повторюються вже не перший рік.

Ймовірність вступу білорусі у війну близька до нуля. Такі заяви лунають не вперше - це спроби показати лояльність до кремля. Але реальних передумов для цього немає - зазначив експерт.

Він додає, що у разі такого сценарію білорусь одразу стане стороною агресії з усіма наслідками.

Якщо хоча б один білоруський військовий перетне кордон України, це буде визнано актом агресії. Після цього білорусь стає законною ціллю. Ми будемо завдавати ударів по військових і промислових об’єктах. І це прекрасно розуміє лукашенко, я знаю, що йому прямо дали зрозуміти, не публічно, що він також може стати ціллю - підкреслив Гетьман.

Бази дронів у білорусі - не новина і не критична загроза

Обидва експерти сходяться на думці, що інформація про бази дронів не є новою і також використовується в інформаційній війні.

Ця інформація з’являлася ще раніше. Йдеться не про пускові майданчики, а про можливі станції управління або ретрансляції сигналу. Це звичайний інформаційний тиск, нічого принципово нового тут немає - пояснив Гетьман.

Сергій Грабський додає, що навіть у разі появи таких об’єктів це не змінює ситуацію для України.

Якщо там будуть створюватися якісь бази чи пункти управління дронами - це не проблема. Це означає лише одне: у нас з’являються додаткові цілі для ураження - зазначив він.

Отже, обидва експерти наголошують, що розмови про наступ з боку білорусі є перебільшеними і спрямовані на психологічний тиск. Станом на зараз реальних передумов для такого сценарію немає, а будь-які дії мінська матимуть для нього критичні наслідки.