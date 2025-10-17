Приднестровье полностью возобновит поставки газа с 17 октября благодаря финансированию из России
Киев • УНН
С 17 октября непризнанная Приднестровская молдавская республика полностью возобновит поставки природного газа в контрактных объемах. Это стало возможным благодаря финансированию из России, которое покроет расходы на импорт топлива.
С 17 октября в непризнанную Приднестровскую молдавскую республику полностью возобновят поставки природного газа благодаря средствам из России. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что руководитель крупнейшей энергетической компании Молдовы Moldovagaz Вадим Чебан заявил, что с 17 октября возобновляются полноценные поставки природного газа в Приднестровский регион в контрактных объемах.
Это позволит возобновить подачу горячей воды и начать отопительный период
Указывается, что решение стало возможным после поступления финансирования из России, которое покроет расходы на импорт топлива. Этому предшествовал период острого дефицита, когда в начале октября пророссийский сепаратистский регион был вынужден ввести режим экономии газа из-за смены компании-посредника, осуществлявшей платежи за российский газ.
По данным оператора Vestmoldtransgaz, в Молдову в начале октября поступало около 3 млн кубометров газа в сутки, из которых примерно половина направлялась в Приднестровье.
Напомним
В начале октября в Приднестровье объявили о введении режима экономии газа на полторы недели, но заверили, что домохозяйства и социальные объекты останутся без перебоев в поставках.
россия хочет разместить в непризнанном Приднестровье 10 000 солдат - премьер Молдовы04.06.25, 14:35 • 4178 просмотров