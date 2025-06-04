россия хочет разместить в непризнанном Приднестровье 10 000 солдат - премьер Молдовы

россия хочет разместить 10 000 солдат в непризнанном Приднестровье, сепаратистском регионе Молдовы на границе с Украиной. Страна-агрессор также стремится установить прокремлевское правительство в самой Молдове для осуществления своих захватнических целей. об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Как пишет издание, у москвы есть небольшое количество солдат в непризнанном Приднестровье, которое контролируется сепаратистами на протяжении замороженного конфликта.

Но премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил Financial Times, что россия не оставляет попыток вмешаться в будущие парламентские выборы в стране, запланированные на сентябрь, рассчитывая, что более дружественное будущее правительство позволит ей разместить больше солдат.

Это огромные усилия по подрыву молдавской демократии. Тем временем правительство страны полностью сосредоточено на продвижении Молдовы на пути вступления в ЕС. Они хотят консолидировать свое военное присутствие в Приднестровье - сказал Речан.

Усилия москвы по вмешательству во внутренние дела Молдовы включают онлайн-пропаганду и незаконные денежные переводы партиям и избирателям, стоящим в оппозиции к власти, сказал он.

Пророссийскую главу Гагаузии Гуцул задержали в аэропорту Кишинева: детали дела

россия уже потратила на продвижение своих интересов в Молдове эквивалент 1% ВВП Молдовы в течение кампании влияния в 2024 году. - добавил Речан.

По его словам, в прошлом году рф приложила максимум усилий, чтобы референдум о членстве в ЕС в Молдове прошел с участием лишь с 0,7% избирателей.

Вы можете себе представить, какое влияние и давление будет оказываться на юго-западную часть Украины с учетом 10 000 солдат, которые, по данным разведки, кремль хочет разместить в Приднестровье. А также близко к Румынии, которая является государством-членом НАТО - подчеркнул Речан.

МИД прокомментировал идею возобновления движения поезда Одесса-Кишинев, который будет ездить через Приднестровье

Дополнение

Большое количество солдат рф было размещено в непризнанном Приднестровье после 1992 года, когда москва мобилизовала силы для якобы "поддержки региона в его войне за независимость" от Молдовы.

Однако с тех пор количество российских войск в регионе сократились. Сейчас там, по разным оценкам, находится до 1500 российских солдат.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале текущего года сообщил журналистам, что россия сократила свое военное присутствие в непризнанном Приднестровье, уменьшив контингент до 2500 человек.