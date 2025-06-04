росія хоче розмістити у невизнаному Придністров'ї 10 000 солдатів - прем'єр Молдови

росія хоче розмістити 10 000 солдатів у невизнаному Придністров'ї, сепаратистському регіоні Молдови на кордоні з Україною. Країна-агресорка також прагне встановити прокремлівський уряд у самій Молдові для здійснення своїх загарбницьких цілей. про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Як пише видання, у москви є невелика кількість солдатів у невизнаному Придністров'ї, яке контролюється сепаратистами впродовж замороженого конфлікту.

Але прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив Financial Times, що росія не полишає спроб втрутитися в майбутні парламентські вибори в країні, заплановані на вересень, розраховуючи, що більш дружній майбутній уряд дозволить їй розмістити більше солдатів.

Це величезні зусилля щодо підриву молдавської демократії. Тим часом уряд країни повністю зосереджений на просуванні Молдови на шляху вступу до ЄС. Вони хочуть консолідувати свою військову присутність у Придністров'ї - сказав Речан.

Зусилля москви з втручання у внутрішні справи Молдови включають онлайн-пропаганду і незаконні грошові перекази партіям і виборцям, що стоять в опозиції до влади, сказав він.

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росія вже витратила на просування своїх інтересів у Молдові еквівалент 1% ВВП Молдови впродовж кампанії впливу в 2024 році. - додав Речан.

За його словами, торік рф доклала максимум зусиль, щоб референдум про членство в ЄС у Молдові пройшов за участі лише з 0,7% виборців.

Ви можете собі уявити, який вплив і тиск буде чинитися на південно-західну частину України з урахуванням 10 000 солдатів, які, за даними розвідки, кремль хоче розмістити у Придністров'ї. Але також близько до Румунії, яка є державою-членом НАТО - наголосив Речан.

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Доповнення

Велика кількість солдатів рф була розміщена у невизнаному Придністров'ї після 1992 року, коли москва мобілізувала сили для буцімто "підтримки регіону у його війні за незалежність" від Молдови.

Проте з тих пір кількість російських військ у регіоні скоротилися. Зараз там, за різними оцінками, перебуває до 1500 російських солдат.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у лютому поточного року повідомив журналістам, що росія скоротила свою військову присутність у невизнаному Придністров’ї, зменшивши контингент до 2500 осіб.