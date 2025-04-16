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Financial Times

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The Guardian

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МЗС прокоментувало ідею відновлення руху поїзда Одеса-Кишинів, який їздитиме через Придністров'я

Київ • УНН

 • 11883 перегляди

Україна та Молдова розглядають ідею відновлення залізничного сполучення між Кишиневом та Одесою, що проходитиме через Придністров'я. Безпека буде ключовим питанням.

МЗС прокоментувало ідею відновлення руху поїзда Одеса-Кишинів, який їздитиме через Придністров'я

Україна та Молдова обговорюють, як можна втілити ідею щодо відновлення руху потяга Кишинів-Одеса, який буде курсувати через невизнане Придністров'я. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, та наголосив, що безпекові моменти будуть ключовими при ухваленні рішення, передає УНН.

Деталі

Тихий прокоментував заяву про ідею  відновлення руху потягу Кишинів – Одеса, який  ходитиме через невизнане Придністровʼя.

Те, що стосується залізничного сполучення. На скільки нам відомо, то ініціатива йде відновити цей залізничний рух між Кишиневом та Одесою молдовській стороні. Саме вони запропонували цю ідею. Ми зараз цю ідею всебічно опрацьовуємо з усіма причетними інституціями з економічної, фінансової та інших точок зору. Тобто, ми нашим молдовським партнерам відповідаємо конструктивно й обговорюємо зараз як дійсно цю ідею можна втілити

- розповів Тихий.

Тихий наголосив, що  безпекові моменти будуть ключовими при ухваленні рішень щодо відновлення сполучення потягу Кишинів-Одеса.

Щодо безпекових міркувань, хочу підкреслити, що Україна завжди пріоритизує саме безпекові питання при ухваленні будь-яких рішень, в тому числі інфраструктурних, відновлень сполучень. Тому звісно, що безпекові моменти будуть ключовими при ухваленні рішень щодо цього проєкту

- заявив Тихий.

Окрім того, речник МЗС зауважив, що Україна не змінювала своєї позиції щодо Придністровʼя.

"Україна як і раніше є учасником процесу врегулювання. Україна вважає Придністровський регіон невід’ємною частиною Молдови", - сказав він.

Контекст

11 квітня 2025 року делегація Молдовської залізниці на чолі з в.о. генерального директора підприємства Сергієм Котельником  відвідала з робочим візитом Київ.

Сторони обговорили можливість використання поромного сполучення ДП "Залізниці Молдови" для перевезення вантажів у вантажних вагонах з порту Чорноморськ (Україна) до порту Батумі (Грузія).

Також Молдовська залізниця повідомляла, що за результатами обговорень сторони дійшли спільного знаменника щодо необхідності відновлення пасажирського маршруту Кишинів-Одеса, який планується запустити з відкриттям літнього сезону.

Молдова активізує розслідування щодо проросійських політичних структур28.03.25, 03:40 • 14728 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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