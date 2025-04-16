МИД прокомментировал идею возобновления движения поезда Одесса-Кишинев, который будет ездить через Приднестровье

Украина и Молдова обсуждают, как можно воплотить идею возобновления движения поезда Кишинев-Одесса, который будет курсировать через непризнанное Приднестровье. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, и подчеркнул, что моменты безопасности будут ключевыми при принятии решения, передает УНН.

Тихий прокомментировал заявление об идее возобновления движения поезда Кишинев – Одесса, который будет ходить через непризнанное Приднестровье.

То, что касается железнодорожного сообщения. На сколько нам известно, то инициатива идет возобновить это железнодорожное движение между Кишиневом и Одессой молдавской стороне. Именно они предложили эту идею. Мы сейчас эту идею всесторонне прорабатываем со всеми причастными институтами с экономической, финансовой и других точек зрения. То есть, мы нашим молдавским партнерам отвечаем конструктивно и обсуждаем сейчас как действительно эту идею можно воплотить

Тихий подчеркнул, что моменты безопасности будут ключевыми при принятии решений о возобновлении сообщения поезда Кишинев-Одесса.

Относительно соображений безопасности, хочу подчеркнуть, что Украина всегда приоритизирует именно вопросы безопасности при принятии любых решений, в том числе инфраструктурных, возобновлений сообщений. Поэтому конечно, что моменты безопасности будут ключевыми при принятии решений по этому проекту