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МИД прокомментировал идею возобновления движения поезда Одесса-Кишинев, который будет ездить через Приднестровье

Киев • УНН

 • 2616 просмотра

Украина и Молдова рассматривают идею возобновления железнодорожного сообщения между Кишиневом и Одессой, которое будет проходить через Приднестровье. Безопасность будет ключевым вопросом.

МИД прокомментировал идею возобновления движения поезда Одесса-Кишинев, который будет ездить через Приднестровье

Украина и Молдова обсуждают, как можно воплотить идею возобновления движения поезда Кишинев-Одесса, который будет курсировать через непризнанное Приднестровье. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, и подчеркнул, что моменты безопасности будут ключевыми при принятии решения, передает УНН.

Детали

Тихий прокомментировал заявление об идее  возобновления движения поезда Кишинев – Одесса, который  будет ходить через непризнанное Приднестровье.

То, что касается железнодорожного сообщения. На сколько нам известно, то инициатива идет возобновить это железнодорожное движение между Кишиневом и Одессой молдавской стороне. Именно они предложили эту идею. Мы сейчас эту идею всесторонне прорабатываем со всеми причастными институтами с экономической, финансовой и других точек зрения. То есть, мы нашим молдавским партнерам отвечаем конструктивно и обсуждаем сейчас как действительно эту идею можно воплотить

- рассказал Тихий.

Тихий подчеркнул, что  моменты безопасности будут ключевыми при принятии решений о возобновлении сообщения поезда Кишинев-Одесса.

Относительно соображений безопасности, хочу подчеркнуть, что Украина всегда приоритизирует именно вопросы безопасности при принятии любых решений, в том числе инфраструктурных, возобновлений сообщений. Поэтому конечно, что моменты безопасности будут ключевыми при принятии решений по этому проекту

- заявил Тихий.

Кроме того, спикер МИД отметил, что Украина не меняла своей позиции по Приднестровью.

"Украина по-прежнему является участником процесса урегулирования. Украина считает Приднестровский регион неотъемлемой частью Молдовы", - сказал он.

Контекст

11 апреля 2025 года делегация Молдавской железной дороги во главе с и.о. генерального директора предприятия Сергеем Котельником  посетила с рабочим визитом Киев.

Стороны обсудили возможность использования паромного сообщения ГП "Железные дороги Молдовы" для перевозки грузов в грузовых вагонах из порта Черноморск (Украина) в порт Батуми (Грузия).

Также Молдавская железная дорога сообщала, что по результатам обсуждений стороны пришли к общему знаменателю о необходимости возобновления пассажирского маршрута Кишинев-Одесса, который планируется запустить с открытием летнего сезона.

Молдова активизирует расследование в отношении пророссийских политических структур28.03.25, 03:40 • 14728 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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