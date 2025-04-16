МИД прокомментировал идею возобновления движения поезда Одесса-Кишинев, который будет ездить через Приднестровье
Киев • УНН
Украина и Молдова рассматривают идею возобновления железнодорожного сообщения между Кишиневом и Одессой, которое будет проходить через Приднестровье. Безопасность будет ключевым вопросом.
Украина и Молдова обсуждают, как можно воплотить идею возобновления движения поезда Кишинев-Одесса, который будет курсировать через непризнанное Приднестровье. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, и подчеркнул, что моменты безопасности будут ключевыми при принятии решения, передает УНН.
Детали
Тихий прокомментировал заявление об идее возобновления движения поезда Кишинев – Одесса, который будет ходить через непризнанное Приднестровье.
То, что касается железнодорожного сообщения. На сколько нам известно, то инициатива идет возобновить это железнодорожное движение между Кишиневом и Одессой молдавской стороне. Именно они предложили эту идею. Мы сейчас эту идею всесторонне прорабатываем со всеми причастными институтами с экономической, финансовой и других точек зрения. То есть, мы нашим молдавским партнерам отвечаем конструктивно и обсуждаем сейчас как действительно эту идею можно воплотить
Тихий подчеркнул, что моменты безопасности будут ключевыми при принятии решений о возобновлении сообщения поезда Кишинев-Одесса.
Относительно соображений безопасности, хочу подчеркнуть, что Украина всегда приоритизирует именно вопросы безопасности при принятии любых решений, в том числе инфраструктурных, возобновлений сообщений. Поэтому конечно, что моменты безопасности будут ключевыми при принятии решений по этому проекту
Кроме того, спикер МИД отметил, что Украина не меняла своей позиции по Приднестровью.
"Украина по-прежнему является участником процесса урегулирования. Украина считает Приднестровский регион неотъемлемой частью Молдовы", - сказал он.
Контекст
11 апреля 2025 года делегация Молдавской железной дороги во главе с и.о. генерального директора предприятия Сергеем Котельником посетила с рабочим визитом Киев.
Стороны обсудили возможность использования паромного сообщения ГП "Железные дороги Молдовы" для перевозки грузов в грузовых вагонах из порта Черноморск (Украина) в порт Батуми (Грузия).
Также Молдавская железная дорога сообщала, что по результатам обсуждений стороны пришли к общему знаменателю о необходимости возобновления пассажирского маршрута Кишинев-Одесса, который планируется запустить с открытием летнего сезона.
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