Придністров'я оголосило про режим економії газу на півтора тижня, але вірить у допомогу москви
Київ • УНН
В Придністров'ї запроваджено режим економії газу на півтора тижня, але домогосподарства та соціальні об'єкти залишаться без перебоїв. Обмеження пов'язані з потребою відновлення фінансової підтримки від рф.
У Придністров’ї оголосили про запровадження режиму економії газу на півтора тижня, але запевнили, що домогосподарства та соціальні об’єкти залишаться без перебоїв у постачанні. Про це 2 жовтня повідомили у Тирасполі через Телеграм-канал "Первый Приднестровский", пише УНН.
Деталі
Так званий "перший віцепрем’єр" регіону Сергєй Оболоник пояснив обмеження "несприятливими зовнішніми обставинами", пов’язаними з потребою відновлення фінансової підтримки з боку російської федерації.
У пріоритетному порядку буде виробництво електроенергії для населення, побутових та гуманітарних потреб. Після завершення цього періоду усі споживачі та потреби Придністров’я будуть забезпечуватись газом у нормальному режимі. Я маю на увазі і промислових споживачів, і комерційних, і роботу теплоенергетики у порядку, встановленому для початку опалювального сезону
Він також додав, що москва "робить усе можливе, щоб Придністров’я увійшло в зиму з необхідними запасами газу".
Нагадаємо, минулої зими регіон уже зіткнувся з енергетичною кризою, спровокованою росією. Тоді Кишинів і Тирасполь домовилися про постачання газу за рахунок кредитних коштів від рф.
Перед тим так звана адміністрація Придністров’я відмовилася від допомоги Євросоюзу у розмірі 60 мільйонів євро, яку Брюссель готовий був надати в обмін на виконання низки політичних та економічних умов.
