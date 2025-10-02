$41.220.08
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
07:38 • 19034 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
06:36 • 21554 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 20901 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 34662 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 18844 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 20770 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 37608 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
1 жовтня, 15:19 • 55110 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
1 жовтня, 14:16 • 30515 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Придністров'я оголосило про режим економії газу на півтора тижня, але вірить у допомогу москви

Київ • УНН

 • 322 перегляди

В Придністров'ї запроваджено режим економії газу на півтора тижня, але домогосподарства та соціальні об'єкти залишаться без перебоїв. Обмеження пов'язані з потребою відновлення фінансової підтримки від рф.

Придністров'я оголосило про режим економії газу на півтора тижня, але вірить у допомогу москви

У Придністров’ї оголосили про запровадження режиму економії газу на півтора тижня, але запевнили, що домогосподарства та соціальні об’єкти залишаться без перебоїв у постачанні. Про це 2 жовтня повідомили у Тирасполі через Телеграм-канал "Первый Приднестровский", пише УНН.

Деталі

Так званий "перший віцепрем’єр" регіону Сергєй Оболоник пояснив обмеження "несприятливими зовнішніми обставинами", пов’язаними з потребою відновлення фінансової підтримки з боку російської федерації.

У пріоритетному порядку буде виробництво електроенергії для населення, побутових та гуманітарних потреб. Після завершення цього періоду усі споживачі та потреби Придністров’я будуть забезпечуватись газом у нормальному режимі. Я маю на увазі і промислових споживачів, і комерційних, і роботу теплоенергетики у порядку, встановленому для початку опалювального сезону 

– заявив Оболоник.

Він також додав, що москва "робить усе можливе, щоб Придністров’я увійшло в зиму з необхідними запасами газу".

Україна допоможе Молдові уникнути енергетичного шантажу з боку рф - Зеленський11.06.25, 20:26 • 3267 переглядiв

Нагадаємо, минулої зими регіон уже зіткнувся з енергетичною кризою, спровокованою росією. Тоді Кишинів і Тирасполь домовилися про постачання газу за рахунок кредитних коштів від рф.

Перед тим так звана адміністрація Придністров’я відмовилася від допомоги Євросоюзу у розмірі 60 мільйонів євро, яку Брюссель готовий був надати в обмін на виконання низки політичних та економічних умов.

росія хоче розмістити у невизнаному Придністров'ї 10 000 солдатів - прем'єр Молдови04.06.25, 14:35 • 4154 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Електроенергія
Кишинів
Придністровська Молдавська Республіка
Європейський Союз
Брюссель
Володимир Зеленський
Молдова