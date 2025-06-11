Україна допоможе Молдові уникнути енергетичного шантажу з боку рф - Зеленський

Україна працюватиме разом з Молдовою, щоб у наступному опалювальному сезоні забігти планам росії використовувати окуповане Придністров’я як інструмент тиску на Молдову, і зокрема її президента Маю Санду.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час саміту Україна – Південно-Східна Європа, передає УНН.

Що стосується придністровської кризи, яка була, може президент Молдови розкаже про це детальніше, але ми були готові допомогти, зробити все, щоб допомогти Молдові уникнути цього тиску – на Кишинів, і, відповідно, на Маю Санду. Ми це розуміли, що це штучні кроки рф і тому, зрозумілі кроки, як запобігти цьому. Не просто, але ми тут стоїмо поруч з Молдовою і будемо продовжувати робити все, щоб там було менше ризиків