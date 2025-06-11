Україна допоможе Молдові уникнути енергетичного шантажу з боку рф - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що Україна допоможе Молдові уникнути енергетичного шантажу з боку рф, яка використовує окуповане Придністров’я. Також Україна допоможе зменшити ризики для Кишинева.
Україна працюватиме разом з Молдовою, щоб у наступному опалювальному сезоні забігти планам росії використовувати окуповане Придністров’я як інструмент тиску на Молдову, і зокрема її президента Маю Санду.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час саміту Україна – Південно-Східна Європа, передає УНН.
Деталі
Що стосується придністровської кризи, яка була, може президент Молдови розкаже про це детальніше, але ми були готові допомогти, зробити все, щоб допомогти Молдові уникнути цього тиску – на Кишинів, і, відповідно, на Маю Санду. Ми це розуміли, що це штучні кроки рф і тому, зрозумілі кроки, як запобігти цьому. Не просто, але ми тут стоїмо поруч з Молдовою і будемо продовжувати робити все, щоб там було менше ризиків
Нагадаємо
Після зупинки транзиту російського газу через Україну Придністров'я залишилося без газових постачань, а на Правому березі значно змінилася структура енергопостачання.
Тоді ж Молдавська ДРЕС, розташована в Придністров'ї, припинила постачання електроенергії на правий берег Дністра і перейшла на резервне вугільне паливо.