Украина поможет Молдове избежать энергетического шантажа со стороны рф - Зеленский

Украина будет работать вместе с Молдовой, чтобы в следующем отопительном сезоне забежать планам россии использовать оккупированное Приднестровье как инструмент давления на Молдову, и в частности ее президента Маю Санду.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Украина – Юго-Восточная Европа, передает УНН.

Детали

Что касается приднестровского кризиса, который был, может президент Молдовы расскажет об этом подробнее, но мы были готовы помочь, сделать все, чтобы помочь Молдове избежать этого давления – на Кишинев, и, соответственно, на Маю Санду. Мы это понимали, что это искусственные шаги рф и поэтому, понятные шаги, как предотвратить это. Не просто, но мы здесь стоим рядом с Молдовой и будем продолжать делать все, чтобы там было меньше рисков - сказал Зеленский.

Напомним

После остановки транзита российского газа через Украину Приднестровье осталось без газовых поставок, а на Правом берегу значительно изменилась структура энергоснабжения.

Тогда же Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, прекратила поставки электроэнергии на правый берег Днестра и перешла на резервное угольное топливо.