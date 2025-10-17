Придністров'я повністю відновить постачання газу з 17 жовтня завдяки фінансуванню з росії
Київ • УНН
З 17 жовтня невизнана Придністровська молдовська республіка повністю відновить постачання природного газу в контрактних обсягах. Це стало можливим завдяки фінансуванню з росії, яке покриє витрати на імпорт палива.
З 17 жовтня до невизнаної Придністровської молдовської республіки повністю відновлять постачання природного газу завдяки коштам з росії. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що керівник найбільшої енергетичної компанії Молдови Moldovagaz Вадим Чебан заявив, що з 17 жовтня відновлюються повноцінні поставки природного газу в Придністровський регіон в контрактних обсягах.
Це дасть змогу відновити подачу гарячої води і розпочати опалювальний період
Вказується, що рішення стало можливим після надходження фінансування з росії, яке покриє витрати на імпорт палива. Цьому передував період гострого дефіциту, коли на початку жовтня проросійський сепаратистський регіон був змушений запровадити режим економії газу, через зміну компанії-посередника, яка здійснювала платежі за російський газ.
За даними оператора Vestmoldtransgaz, до Молдови на початку жовтня надходило близько 3 млн кубометрів газу на добу, з яких приблизно половина прямувала до Придністров'я.
Нагадаємо
На початку жовтня у Придністров’ї оголосили про запровадження режиму економії газу на півтора тижня, але запевнили, що домогосподарства та соціальні об’єкти залишаться без перебоїв у постачанні.
