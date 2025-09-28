Парламентские выборы в Молдове признаны состоявшимися – ЦИК

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Эксклюзив
08:59 • 12011 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
08:33 • 18829 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
07:36 • 15231 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 18965 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 46438 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 64737 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 80879 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 133321 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 55090 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 47500 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярные новости
Всемирный день здоровья сетчатки глаза и Международный день права знать: что еще отмечают 28 сентября28 сентября, 03:39 • 6188 просмотра
Облачно с прояснениями: какая погода ожидается 28 сентябряPhoto28 сентября, 03:57 • 4686 просмотра
Армия РФ потеряла 1110 военных и 45 артсистем за сутки - Генштаб28 сентября, 04:10 • 5432 просмотра
Оккупанты нанесли 727 ударов по Запорожской области в течение суток, есть раненые28 сентября, 04:42 • 6852 просмотра
Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших от ракетного удара возросло до 31, среди них трое детейPhoto10:08 • 3982 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 40950 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 133322 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 57334 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 67494 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 68286 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Йонас Гар Стере
Актуальные места
Украина
Запорожье
Сумская область
Германия
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 20648 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 80886 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 42424 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 47252 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 49040 просмотра
Актуальное
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136
Х-101
Х-47М2 "Кинжал"
Бильд

Парламентские выборы в Молдове признаны состоявшимися – ЦИК

Киев • УНН

 • 622 просмотра

ЦИК Молдовы сообщила, что досрочные парламентские выборы признаны состоявшимися, поскольку явка превысила 33,33%. Участие в голосовании приняли более 1,1 миллиона граждан, что составляет 37,5%.

Парламентские выборы в Молдове признаны состоявшимися – ЦИК

Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила, что досрочные парламентские выборы в стране признаны состоявшимися. Для этого необходимая явка составляла более 33,33% избирателей, и этот порог был преодолен. Об этом сообщает ЦИК, пишет УНН.

Детали

По данным ЦИК, общее количество избирателей составляет 1 147 867 человек. По состоянию на 15:30 по кишиневскому времени участие в голосовании приняли более 1,1 миллиона граждан, что равняется 37,5% – больше минимально необходимого показателя.

В Молдове перед выборами обнаружили склад пропагандистских листовок в церкви27.09.25, 12:57 • 4068 просмотров

Особенно высокую активность продемонстрировала молдавская диаспора: за границей уже проголосовали более 161 тысячи избирателей. В то же время на специальных участках для жителей Приднестровья свой выбор сделали почти 9 тысяч граждан.

Напомним

В Республике Молдова сегодня начались парламентские выборы, которые определят состав законодательного органа на следующие четыре года. 

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Приднестровье
Молдова