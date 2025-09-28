Парламентские выборы в Молдове признаны состоявшимися – ЦИК
Киев • УНН
ЦИК Молдовы сообщила, что досрочные парламентские выборы признаны состоявшимися, поскольку явка превысила 33,33%. Участие в голосовании приняли более 1,1 миллиона граждан, что составляет 37,5%.
Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила, что досрочные парламентские выборы в стране признаны состоявшимися. Для этого необходимая явка составляла более 33,33% избирателей, и этот порог был преодолен. Об этом сообщает ЦИК, пишет УНН.
Детали
По данным ЦИК, общее количество избирателей составляет 1 147 867 человек. По состоянию на 15:30 по кишиневскому времени участие в голосовании приняли более 1,1 миллиона граждан, что равняется 37,5% – больше минимально необходимого показателя.
Особенно высокую активность продемонстрировала молдавская диаспора: за границей уже проголосовали более 161 тысячи избирателей. В то же время на специальных участках для жителей Приднестровья свой выбор сделали почти 9 тысяч граждан.
Напомним
В Республике Молдова сегодня начались парламентские выборы, которые определят состав законодательного органа на следующие четыре года.