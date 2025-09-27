В Молдове перед выборами обнаружили склад пропагандистских листовок в церкви
Киев • УНН
В Молдове полиция обнаружила в церкви склад предвыборных печатных материалов, содержащих оскорбительные высказывания в адрес госучреждений, а также призывы к ненависти на религиозной почве и пропаганду. Правоохранители отметили, что листовки напечатали сторонники определенной политической партии, но не указали, какой именно, пишет УНН со ссылкой на NewsMaker.
Детали
Правоохранители сообщили, что изъяли со склада в церкви в Хынчештах 11 пакетов по 100 листовок в поддержку одного из кандидатов на парламентских выборах. При этом указано, что материалы также содержали оскорбительные высказывания в адрес госструктур, сообщения, разжигающие ненависть на религиозной почве и пропаганду. По информации правоохранителей, священнослужители церкви намеревались раздать эти листовки прихожанам.
Правоохранители также отметили, что конфисковали аналогичные материалы три дня назад в подпольной типографии в Кишиневе. Тогда же полиции удалось задержать двух подозреваемых в производстве нелегальных материалов - двух мужчин 36 и 48 лет из района Окница.
Задержанные признали, что тиражи предназначались для распространения в северных районах страны. Руководил процессом, по их словам, религиозный лидер из этого региона, связанный с митрополией Молдовы. Он поддерживает одну из партий, участвующих в выборах.
Правоохранители все материалы конфисковали. Проводится расследование.
Дополнение
Россия, по данным Reuters, финансировала поездки молдавских православных священников в москву и предоставляла им дебетовые карты с сотнями долларов, после чего священнослужители создавали Telegram-каналы, чтобы влиять на выборы в Молдове. Целью кампании было предупредить верующих об интеграции с ЕС и пропагандировать традиционные "русские" ценности.