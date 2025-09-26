Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил

Граждане Молдовы в воскресенье, 28 сентября, будут голосовать на парламентских выборах, которые могут решить, сохранит ли страна курс в сторону Европейского Союза или склонится к россии. При этом масштабные дезинформационные кампании, поддерживаемые Кремлем, уже формируют напряженную ситуацию, в которой пройдет будущее волеизъявление. Удастся ли проевропейской президентке Майе Санду удержаться у власти, чем грозит для страны политический реванш пророссийских сил и какие риски возникают для Украины - рассказываем в материале УНН.

Основные риски выборов в Молдове

Президент Майя Санду назвала результаты голосования решающими для европейского будущего Молдовы.

"Вы - стена, которая держит мир и будущее наших детей", – сказала она гражданам в прямом эфире в понедельник, призывая их не поддаваться манипуляциям.

Ранее в этом месяце в Страсбурге Санду заявила Европейскому парламенту, что сохранение Молдовы на пути в ЕС "является вопросом выживания". Президент Украины Владимир Зеленский повторил это предупреждение на Генеральной Ассамблее ООН, заявив, что после Беларуси и Грузии "Европа не может позволить себе потерять и Молдову".

Если проевропейская "Партия солидарности и действия" (ПСД) Санду потеряет большинство, новый парламент может изменить траекторию развития страны. По данным Совета ЕС, Россия вложила ресурсы в операции влияния в поддержку евроскептического "Патриотического избирательного блока", возглавляемого бывшим президентом Игорем Додоном.

Прокремлевские кампании в Молдове

Вмешательство России в дела Молдовы не является чем-то новым, но наблюдатели говорят, что на этот раз масштабы и изощренность этих провокационных действий беспрецедентны.

Кампания Москвы сочетает свой привычный рецепт фейковых аккаунтов, которые эксперты описывают как скрытое неаутентичное поведение (CBI), с контентом, созданным искусственным интеллектом, который распространяется в TikTok, Instagram и Telegram.

Кремль тратит сотни миллионов евро, чтобы купить сотни тысяч голосов на обоих берегах Днестра и за рубежом - предупредила Санду в понедельник.

В июле ЕС ввел санкции против семи человек и трех организаций за "дестабилизацию" Молдовы накануне голосования. Несколько из них были связаны с беглым олигархом Иланом Шором, которого обвиняют в организации сетей покупки голосов по всей стране.

Согласно исследованию Alliance4Europe, опубликованному в четверг, власти проследили 39 миллионов долларов до сети, связанной с Шором, направленной на влияние на выборы. Шор, сбежавший после прошлогодних президентских выборов, также якобы финансирует дезинформацию, распространяемую ботами, в социальных сетях.

Какая партия лидирует на выборах в Молдове

Reuters пишет, что опрос общественного мнения, опубликованный социологической компанией Idata в среду, показал, что "Партия действия и солидарности" Санду имеет 24,9% поддержки по сравнению с 24,7% для пророссийского "Патриотического блока".

"Альтернативный блок", который правительство обвиняет в сокрытии прокремлевской повестки дня, получил поддержку 7,2%, а четвертая группа, "Наша партия", возглавляемая бывшим мэром второго по величине города Молдовы, Бельцами, имела 5,4%.

Опрос показал, что 26,6% избирателей еще не сделали свой выбор. Учитывая только определившихся избирателей, опрос дал "Патриотическому блоку" небольшое преимущество с 33,9% до 33,6%.

Reuters пишет, что если правящая партия, которая имела 61 место в 101-местном созыве, не сможет сохранить большинство, Санду, вероятно, заключит соглашение с "Нашей партией", а не назначит пророссийского премьер-министра, заявили политические аналитики.

Реванш пророссийских сил

Предварительные результаты экзитполов показали, что партия Майи Санду не имеет явного преимущества. Нет большого разрыва между правящей партией и оппозиционной пророссийской партией. Это позволяет пророссийской оппозиции приложить максимум усилий, чтобы выиграть парламентские выборы - пояснил УНН политолог Тарас Семенюк.

Политолог подчеркнул, что стоит ожидать максимально грязной избирательной кампании, поскольку Россия сделает все для победы своих союзников в Молдове. При этом влияние Кремля будет мощным даже в случае поражения оппозиции на выборах.

Это будут максимально грязные выборы, поскольку Россия будет использовать все доступные способы, чтобы пророссийская партия победила. Даже если она проиграет, я думаю, что оппозиционные силы будут делать все, чтобы поставить под сомнение результаты парламентских выборов - подчеркнул Семенюк.

Тарас Семенюк также добавил, что европейские партнеры внимательно следят за этой ситуацией и прилагают со своей стороны максимум усилий, чтобы Санду удержалась у власти.

Эту ситуацию видят и европейские партнеры. Все делается для того, чтобы Майя Санду удержала парламент и могла реализовать проевропейскую политику дальше. Молдова сегодня чрезвычайно важна для всех нас, потому что парламент является исполнительной ветвью власти и та партия, которая победит, сможет сформировать коалиционное правительство. Даже если Майя Санду побеждает, ей придется формировать коалицию либо с пророссийской партией, либо с кем-то другим, чтобы и в дальнейшем беспрепятственно управлять страной - пояснил политолог.

Семенюк также напомнил, что ранее Санду побеждала на президентских выборах за счет голосов молдавской диаспоры.

Для Молдовы это момент чрезвычайной самоопределенности. Несколько раз на последних выборах голоса диаспоры спасали Молдову. В частности, Майю Санду на президентских выборах, поскольку голоса диаспоры, тех молдаван, которые проживают за границей, были в ее пользу. Внимание к Молдове максимально повышено сегодня - подчеркнул Семенюк.

Последствия для Украины и партнеров

Если победит проевропейская партия, то Молдова будет сохранять курс в ЕС, что уменьшает шансы пророссийских сил взять реванш и в дальнейшем создавать проблемы в стране. С другой стороны пророссийский парламент будет делать все для того, чтобы максимально расшатать кресло под самой Майей Санду - считает Семенюк.

Политолог также допускает повторение в Молдове грузинского сценария, в результате которого страна сделает максимальный оборот назад в пророссийском направлении.

Есть риск проведения досрочных президентских выборов и победы пророссийского кандидата и тогда окончательно Молдова превратится в такую себе Грузию 2.0. Страна будет делать все вразрез европейской интеграции - сказал Тарас Семенюк.

Украина имеет свои риски вследствие возможной победы пророссийских сил на выборах в Молдове. В частности это касается дестабилизации в Одесской области из-за близости Приднестровья.

Для Украины это будет означать дестабилизацию ситуации в Одесской области со стороны Приднестровья, а Россия будет этому способствовать по максимуму. Поэтому все внимание не только Украины, но и наших союзников, особенно Румынии, приведено в максимальную политическую готовность. Для нашей безопасности остается возлагать все надежды на помощь проевропейских сил - подытожил политолог.

Политолог Тарас Загородний в комментарии УНН добавил, что Россия сейчас делает все, чтобы окружить Украину странами с пророссийскими режимами и давить на нее, в том числе и через Приднестровье.

Россия сделает все, чтобы окружить Украину недружественными режимами. В Молдове это несложно сделать – страна маленькая, есть много пророссийских партий. Средств вливается достаточно для того, чтобы и в дальнейшем влиять на политическую ситуацию в стране и поддерживать своих союзников в стране - пояснил Загородний.

Он добавил, что для ликвидации этого пророссийского влияния крайне важно положить конец существованию Приднестровья.

Победы проевропейских сил в Молдове недостаточно. Необходимо ликвидировать Приднестровье, как территориальную единицу. И Украина должна всячески способствовать этому - пояснил Загородний.

