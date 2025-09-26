Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил

Громадяни Молдови у неділю, 28 вересня, голосуватимуть на парламентських виборах, які можуть вирішити, чи збереже країна курс у бік Європейського Союзу, чи схилиться до росії. При цьому масштабні дезінформаційні кампанії, підтримувані кремлем, вже формують напружену ситуацію, в якій пройде майбутнє волевиявлення. Чи вдасться проєвропейській президентці Майї Санду втриматися при владі, чим загрожує для країни політичний реванш проросійських сил та які ризики виникають для України - розповідаємо у матеріали УНН.

Основні ризики виборів у Молдові

Президент Майя Санду назвала результати голосування вирішальними для європейського майбутнього Молдови.

"Ви - стіна, яка тримає мир і майбутнє наших дітей", – сказала вона громадянам у прямому ефірі в понеділок, закликаючи їх не піддаватися маніпуляціям.

Раніше цього місяця в Страсбурзі Санду заявила Європейському парламенту, що збереження Молдови на шляху до ЄС "є питанням виживання". Президент України Володимир Зеленський повторив це попередження на Генеральній Асамблеї ООН, заявивши, що після білорусі та Грузії "Європа не може дозволити собі втратити й Молдову".

Якщо проєвропейська "Партія солідарності та дії" (ПАД) Санду втратить більшість, новий парламент може змінити траєкторію розвитку країни. За даними Ради ЄС, росія вклала ресурси в операції впливу на підтримку євроскептичного "Патріотичного виборчого блоку", очолюваного колишнім президентом Ігорем Додоном.

Повідомлення про масову розсилку повісток у Молдові є фейком - ЦПД

Прокремлівські кампанії в Молдові

Втручання росії в справи Молдови не є чимось новим, але спостерігачі кажуть, що цього разу масштаби та витонченість цих провокаційних дій безпрецедентні.

Кампанія москви поєднує свій звичний рецепт фейкових акаунтів, які експерти описують як приховану неавтентичну поведінку (CBI), з контентом, створеним штучним інтелектом, який поширюється в TikTok, Instagram та Telegram.

Кремль витрачає сотні мільйонів євро, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра та за кордоном - попередила Санду в понеділок.

У липні ЄС запровадив санкції проти семи осіб та трьох організацій за "дестабілізацію" Молдови напередодні голосування. Кілька з них були пов’язані з олігархом-втікачем Іланом Шором, якого звинувачують в організації мереж купівлі голосів по всій країні.

Згідно з дослідженням Alliance4Europe, опублікованим у четвер, влада простежила 39 мільйонів доларів до мережі, пов’язаної з Шором, спрямованої на вплив на вибори. Шор, який утік після минулорічних президентських перегонів, також нібито фінансує дезінформацію, що поширюється ботами, в соціальних мережах.

Яка партія лідирує на виборах у Молдові

Reuters пише, що опитування громадської думки, опубліковане соціологічною компанією Idata в середу, показало, що "Партія дії та солідарності" Санду має 24,9% підтримки порівняно з 24,7% для проросійського "Патріотичного блоку".

"Альтернативний блок", який уряд звинувачує у приховуванні прокремлівського порядку денного, отримав підтримку 7,2%, а четверта група, "Наша партія", очолювана колишнім мером другого за величиною міста Молдови, Бєльцями, мала 5,4%.

Опитування показало, що 26,6% виборців ще не зробили свого вибору. Враховуючи лише виборців, які вже визначилися, опитування дало "Патріотичному блоку" невелику перевагу з 33,9% до 33,6%.

Reuters пише, що якщо правляча партія, яка мала 61 місце у 101-місному скликанні, не зможе зберегти більшість, Санду, ймовірно, укладе угоду з "Нашою партією", а не призначить проросійського прем'єр-міністра, заявили політичні аналітики.

Священна "виборча кампанія": Як росія вербувала молдавських священників для впливу на вибори – Reuters

Реванш проросійських сил

Попередні результати екзитполів показали, партія Майї Санду не має явної переваги. Немає великого розриву між правлячою партією та опозиційною проросійською партією. Це дає змогу проросійській опозиції докласти максимум зусиль, щоб виграти парламентські вибори - пояснив УНН політолог Тарас Семенюк.

Політолог наголосив, що варто очікувати максимально брудної виборчої кампанії, оскільки росія зробить все для перемоги своїх союзників у Молдові. При цьому вплив кремля буде потужним навіть у разі поразки опозиції на виборах.

Це будуть максимально брудні вибори, оскільки росія використовуватиме всі доступні способи, щоб проросійська партія перемогла. Навіть якщо вона програє, я думаю, що опозиційні сили робитимуть все, щоб поставити під сумнів результати парламентських виборів - підкреслив Семенюк.

Тарас Семенюк також додав, що європейські партнери уважно стежать за цією ситуацією і докладають зі свого боку максимум зусиль, щоб Санду втрималася при владі.

Цю ситуацію бачать і європейські партнери. Все робиться для того, щоб Майя Санду втримала парламент і могла реалізувати проєвропейську політику далі. Молдова сьогодні надзвичайно важлива для всіх нас, тому що парламент є виконавчою гілкою влади і та партія, яка переможе, зможе сформувати коаліційний уряд. Навіть якщо Майя Санду перемагає, їй доведеться формувати коаліцію або з проросійською партією, або кимось іншим, щоб і надалі безперешкодно керувати країною - пояснив політолог.

У рф заявили про нібито підготовку НАТО до "окупації" Молдови - ЦПД РНБО

Семенюк також нагадав, що раніше Санду перемагала на президентських виборах за рахунок голосів молдавської діаспори.

Для Молдови це є мить надзвичайної самовизначеності. Кілька разів на останніх виборах голоси діаспори рятували Молдову. Зокрема, Майю Санду на президентських виборах, оскільки голоси діаспори, тих молдаван, які проживають за кордоном, були на її користь. Увага до Молдови є максимально підвищеною сьогодні - підкреслив Семенюк.

Наслідки для України та партнерів

Якщо переможе проєвропейська партія, то Молдова зберігатиме курс до ЄС, що зменшує шанси проросійських сил взяти реванш і надалі створювати проблеми в країні. З іншого боку проросійський парламент робитиме все для того, щоб максимально розхитати крісло під самою Маєю Санду - вважає Семенюк.

Політолог також допускає повторення в Молдові грузинського сценарію, внаслідок якого країна зробить максимальний оберт назад у проросійському напрямку.

Є ризик проведення дострокових президентських виборів і перемоги проросійського кандидата і тоді остаточно Молдова перетвориться у таку собі Грузію 2.0. Країна робитиме все врозріз європейської інтеграції - сказав Тарас Семенюкт.

Україна має свої ризики внаслідок можливої перемоги проросійських сил на виборах у Молдові. Зокрема це стосується дестабілізації в Одеській області через близькість Придністров’я.

Для України це означатиме дестабілізацію ситуації в Одеській області з боку Придністров’я, а росія буде цьому сприяти по максимуму. Тому вся увага не лише України, але і наших союзників, особливо Румунії, приведена в максимальну політичну готовність. Для нашої безпеки лишається покладати всі надії на допомогу проєвропейських сил - підсумував політолог.

Політолог Тарас Загородній в коментарі УНН додав, що росія зараз робить все, щоб оточити Україну країнами з проросійськими режимами і тиснути на неї, зокрема і через Придністров’я.

росія зробить все. щоб оточити Україну недружніми режимами. У Молдові це неважко зробити – країна маленька, є багато проросійських партій. Коштів вливається достатньо для того, щоб і в подальшому впливати на політичну ситуацію в країні та підтримувати своїх союзників у країні - пояснив Загородній.

Він додав, що задля ліквідації цього проросійського впливу вкрай важливо покласти край існуванню Придністров’я.

Перемоги проєвропейських сил у Молдові замало. Необхідно ліквідувати Придністров’я, як територіальну одиницю. І Україна має усіляко сприяти цьому - пояснив Загородній.

Молдова може стати плацдармом для проникнення військ рф на Одещину у разі перемоги проросійських сил - Санду