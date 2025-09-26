Повідомлення про масову розсилку повісток у Молдові є фейком - ЦПД
Київ • УНН
Міністерство оборони Молдови та Центр протидії дезінформації РНБО України спростували інформацію про нібито масову розсилку повісток у Кишиневі. Ці повідомлення назвали фейком, спрямованим на дестабілізацію ситуації та маніпуляцію громадською думкою напередодні виборів.
У Молдові спростували повідомлення про "масову розсилку повісток", назвавши це фейком. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони країни і на Центр протидії дезінформації РНБО України.
Деталі
У четвер, 25 вересня, низка Telegram-каналів (здебільшого, проросійських - ред.) розповсюдили повідомлення про нібито офіційні повістки жителям Кишинева з вимогою прибути до територіальних військових центрів для "прояснення військової ситуації". Також ширились повідомлення про нібито "масову мобілізацію" в країні.
Міністерство оборони Республіки Молдова заявило, що ці повідомлення не мають нічого спільного з реальністю, а їхня мета - посіяти паніку, підірвати довіру до державних інституцій та маніпулювати суспільною думкою в умовах передвиборчої кампанії.
Водночас у ЦПД заявили: йдеться про елементи ширшої стратегії втручання у вибори в Молдові, яка має дестабілізувати ситуацію та зміцнити позиції проросійських сил. Там додали, що раніше вже фіксували подібні фейки, наприклад, про нібито присутність французьких військових у південних регіонах Молдови, на кордоні з Україною.
Нагадаємо
Раніше ЦПД РНБО України спростував заяви російських пропагандистів про те, що НАТО нібито готується до окупації Молдови, концентруючи війська в Румунії та Одесі. У Центрі назвали ці заяви інформаційною провокацією кремля для дестабілізації ситуації перед виборами.