Ексклюзив
09:46 • 8310 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 13868 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 19422 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
06:40 • 26422 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 32050 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 27244 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39172 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 35434 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67768 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42953 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Повідомлення про масову розсилку повісток у Молдові є фейком - ЦПД

Київ • УНН

 • 1258 перегляди

Міністерство оборони Молдови та Центр протидії дезінформації РНБО України спростували інформацію про нібито масову розсилку повісток у Кишиневі. Ці повідомлення назвали фейком, спрямованим на дестабілізацію ситуації та маніпуляцію громадською думкою напередодні виборів.

Повідомлення про масову розсилку повісток у Молдові є фейком - ЦПД

У Молдові спростували повідомлення про "масову розсилку повісток", назвавши це фейком. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони країни і на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

У четвер, 25 вересня, низка Telegram-каналів (здебільшого, проросійських - ред.) розповсюдили повідомлення про нібито офіційні повістки жителям Кишинева з вимогою прибути до територіальних військових центрів для "прояснення військової ситуації". Також ширились повідомлення про нібито "масову мобілізацію" в країні.

Міністерство оборони Республіки Молдова заявило, що ці повідомлення не мають нічого спільного з реальністю, а їхня мета - посіяти паніку, підірвати довіру до державних інституцій та маніпулювати суспільною думкою в умовах передвиборчої кампанії.

Водночас у ЦПД заявили: йдеться про елементи ширшої стратегії втручання у вибори в Молдові, яка має дестабілізувати ситуацію та зміцнити позиції проросійських сил. Там додали, що раніше вже фіксували подібні фейки, наприклад, про нібито присутність французьких військових у південних регіонах Молдови, на кордоні з Україною.

Нагадаємо

Раніше ЦПД РНБО України спростував заяви російських пропагандистів про те, що НАТО нібито готується до окупації Молдови, концентруючи війська в Румунії та Одесі. У Центрі назвали ці заяви інформаційною провокацією кремля для дестабілізації ситуації перед виборами.

Євген Устименко

