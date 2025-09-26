Сообщение о массовой рассылке повесток в Молдове является фейком - ЦПД

В Молдове опровергли сообщения о "массовой рассылке повесток", назвав это фейком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны страны и на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

В четверг, 25 сентября, ряд Telegram-каналов (в основном, пророссийских - ред.) распространили сообщения о якобы официальных повестках жителям Кишинева с требованием прибыть в территориальные военные центры для "прояснения военной ситуации". Также распространялись сообщения о якобы "массовой мобилизации" в стране.

Министерство обороны Республики Молдова заявило, что эти сообщения не имеют ничего общего с реальностью, а их цель - посеять панику, подорвать доверие к государственным институтам и манипулировать общественным мнением в условиях предвыборной кампании.

В то же время в ЦПД заявили: речь идет об элементах более широкой стратегии вмешательства в выборы в Молдове, которая должна дестабилизировать ситуацию и укрепить позиции пророссийских сил. Там добавили, что ранее уже фиксировали подобные фейки, например, о якобы присутствии французских военных в южных регионах Молдовы, на границе с Украиной.

Напомним

Ранее ЦПД СНБО Украины опроверг заявления российских пропагандистов о том, что НАТО якобы готовится к оккупации Молдовы, концентрируя войска в Румынии и Одессе. В Центре назвали эти заявления информационной провокацией кремля для дестабилизации ситуации перед выборами.