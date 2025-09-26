$41.490.08
Эксклюзив
09:46 • 7144 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 12412 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ Зимы
09:01 • 17144 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
Эксклюзив
06:40 • 24211 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 30062 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 26747 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 38757 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35310 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67679 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42930 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Сообщение о массовой рассылке повесток в Молдове является фейком - ЦПД

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Министерство обороны Молдовы и Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опровергли информацию о якобы массовой рассылке повесток в Кишиневе. Эти сообщения назвали фейком, направленным на дестабилизацию ситуации и манипуляцию общественным мнением накануне выборов.

Сообщение о массовой рассылке повесток в Молдове является фейком - ЦПД

В Молдове опровергли сообщения о "массовой рассылке повесток", назвав это фейком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны страны и на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

В четверг, 25 сентября, ряд Telegram-каналов (в основном, пророссийских - ред.) распространили сообщения о якобы официальных повестках жителям Кишинева с требованием прибыть в территориальные военные центры для "прояснения военной ситуации". Также распространялись сообщения о якобы "массовой мобилизации" в стране.

Министерство обороны Республики Молдова заявило, что эти сообщения не имеют ничего общего с реальностью, а их цель - посеять панику, подорвать доверие к государственным институтам и манипулировать общественным мнением в условиях предвыборной кампании.

В то же время в ЦПД заявили: речь идет об элементах более широкой стратегии вмешательства в выборы в Молдове, которая должна дестабилизировать ситуацию и укрепить позиции пророссийских сил. Там добавили, что ранее уже фиксировали подобные фейки, например, о якобы присутствии французских военных в южных регионах Молдовы, на границе с Украиной.

Напомним

Ранее ЦПД СНБО Украины опроверг заявления российских пропагандистов о том, что НАТО якобы готовится к оккупации Молдовы, концентрируя войска в Румынии и Одессе. В Центре назвали эти заявления информационной провокацией кремля для дестабилизации ситуации перед выборами.

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Кишинёв
Совет национальной безопасности и обороны Украины
НАТО
Румыния
Украина
Молдова
Одесса