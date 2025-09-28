Парламентські вибори у Молдові визнані такими, що відбулися – ЦВК
Київ • УНН
ЦВК Молдови повідомила, що дострокові парламентські вибори визнані такими, що відбулися, оскільки явка перевищила 33,33%. Участь у голосуванні взяли понад 1,1 мільйона громадян, що становить 37,5%.
Деталі
За даними ЦВК, загальна кількість виборців становить 1 147 867 осіб. Станом на 15:30 за кишинівським часом участь у голосуванні взяли понад 1,1 мільйона громадян, що дорівнює 37,5% – більше за мінімально необхідний показник.
Особливо високу активність продемонструвала молдовська діаспора: за кордоном уже проголосували понад 161 тисяча виборців. Водночас на спеціальних дільницях для жителів Придністров’я свій вибір зробили майже 9 тисяч громадян.
Нагадаємо
У Республіці Молдова сьогодні розпочалися парламентські вибори, що визначать склад законодавчого органу на наступні чотири роки.