Военные рф не скрывают планов на Одесскую и Николаевскую области: карта

российская федерация уже не скрывает своей цели захвата Николаевской и Одесской областей. Об этом сообщает УНН.

Детали

На видео российского "министерства обороны", где начальник генштаба вс рф валерий герасимов отчитывался о "весенне-летней кампании" в Украине, можно увидеть карту, на которой не только Донбасс, Запорожье и Херсонщина обозначены как "территория россии", но и Николаевская и Одесская области.

Последняя граничит с непризнанной "Приднестровской молдавской республикой" - квазигосударственным образованием на территории Республики Молдова, где после вооруженного конфликта 1992 года базируются российские войска.

Напомним

Начальник генштаба вс россии валерий герасимов подготовил для путина карту Донетчины. На ней обозначены якобы пути продвижения диверсионно-разведывательных групп. Это было сделано для того, чтобы создать впечатление, что российская армия контролирует фронт и готова к быстрому наступлению дальше.