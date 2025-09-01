Военные рф не скрывают планов на Одесскую и Николаевскую области: карта

$41.320.06
Эксклюзив
09:15 • 32476 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 26967 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 47792 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 57161 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
05:46 • 54662 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 47760 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 28906 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 22874 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 53760 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 90679 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзивы
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 57198 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 56780 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 44195 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 41895 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 34305 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto09:46 • 10829 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
07:50 • 47803 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 57170 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения05:46 • 54670 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto05:39 • 47766 просмотра
Андрей Парубий
Дональд Трамп
Королева Камилла
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Украина
Львов
Китай
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов10:27 • 2220 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 127563 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 258850 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 280800 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 276891 просмотра
Financial Times
Таймс
ЧатГПТ
Ми-8
Ракетная система С-300

Военные рф не скрывают планов на Одесскую и Николаевскую области: карта

Киев • УНН

 • 68 просмотра

На карте российского генштаба, представленной валерием герасимовым, Николаевская и Одесская области обозначены как "территория россии". Это свидетельствует об открытых планах рф по захвату этих регионов.

Военные рф не скрывают планов на Одесскую и Николаевскую области: карта

российская федерация уже не скрывает своей цели захвата Николаевской и Одесской областей. Об этом сообщает УНН.

Детали

На видео российского "министерства обороны", где начальник генштаба вс рф валерий герасимов отчитывался о "весенне-летней кампании" в Украине, можно увидеть карту, на которой не только Донбасс, Запорожье и Херсонщина обозначены как "территория россии", но и Николаевская и Одесская области.

Последняя граничит с непризнанной "Приднестровской молдавской республикой" - квазигосударственным образованием на территории Республики Молдова, где после вооруженного конфликта 1992 года базируются российские войска.

Напомним

Начальник генштаба вс россии валерий герасимов подготовил для путина карту Донетчины. На ней обозначены якобы пути продвижения диверсионно-разведывательных групп. Это было сделано для того, чтобы создать впечатление, что российская армия контролирует фронт и готова к быстрому наступлению дальше.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
Фейковые новости
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Николаевская область
Одесская область
Запорожская область
Приднестровье
Херсонская область
Украина
Молдова