росія намагатиметься переконати США в успіхах на Донеччині: начальник російського генштаба підготував для путіна фейкову карту наступу

Ексклюзив
09:59 • 1324 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 5108 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 11475 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
04:50 • 44351 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 81646 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 43493 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 165164 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 191339 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 94484 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 94124 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухів
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°C
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від Генштабу
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48 • 5108 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 165164 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 191339 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
росія намагатиметься переконати США в успіхах на Донеччині: начальник російського генштаба підготував для путіна фейкову карту наступу

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Начальник генштабу рф підготував карту Донеччини з неіснуючими "шляхами просування ДРГ". Це має створити враження "контролю" над фронтом та нібито готовності до швидкого наступу.

росія намагатиметься переконати США в успіхах на Донеччині: начальник російського генштаба підготував для путіна фейкову карту наступу

Перед зустріччю президента росії володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом начальник Генштабу росії валерій герасимов підготував для путіна карту Донеччини. На ній позначені нібито шляхи просування диверсійно-розвідувальних груп, аби створити враження, що російська армія контролює фронт і готова до швидкого наступу.

Про це повідомив Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО передає УНН.

герасимов підготував путіну на зустріч з Трампом карту Донеччини, де будуть відмічені шляхи просування ДРГ груп. Задум росіян - переконувати США, що просування дрг демонструють здатність армії росії обвалити фронт і здійснити швидкий ривок на Донецькому напрямку

- написав він.

Коваленко додав, що росія прагне створити враження, що "нібито все вже вирішено". При, але насправді це не відповідає дійсності.

Насправді ж, ситуація на фронті складна, і у росіян немає можливості швидко дійти до Краматорська і Словʼянська, як вони це намагаються вдавати. І також вони не окупували Покровськ, і Костянтинівку, які в їх планах мали б бути окупованими ще в 2024

- зазначив керівник ЦПД.

Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі 15.08.25, 06:55 • 81611 переглядiв

Степан Гафтко

ВійнаПолітика
Володимир Путін
Покровськ
Донецька область
Слов'янськ
Рада національної безпеки і оборони України
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Костянтинівка
Краматорськ