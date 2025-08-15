росія намагатиметься переконати США в успіхах на Донеччині: начальник російського генштаба підготував для путіна фейкову карту наступу

Перед зустріччю президента росії володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом начальник Генштабу росії валерій герасимов підготував для путіна карту Донеччини. На ній позначені нібито шляхи просування диверсійно-розвідувальних груп, аби створити враження, що російська армія контролює фронт і готова до швидкого наступу.

Про це повідомив Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО передає УНН.

герасимов підготував путіну на зустріч з Трампом карту Донеччини, де будуть відмічені шляхи просування ДРГ груп. Задум росіян - переконувати США, що просування дрг демонструють здатність армії росії обвалити фронт і здійснити швидкий ривок на Донецькому напрямку

Коваленко додав, що росія прагне створити враження, що "нібито все вже вирішено". При, але насправді це не відповідає дійсності.

Насправді ж, ситуація на фронті складна, і у росіян немає можливості швидко дійти до Краматорська і Словʼянська, як вони це намагаються вдавати. І також вони не окупували Покровськ, і Костянтинівку, які в їх планах мали б бути окупованими ще в 2024