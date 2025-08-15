Россия попытается убедить США в успехах на Донетчине: начальник российского генштаба подготовил для Путина фейковую карту наступления
Киев • УНН
Начальник генштаба РФ подготовил карту Донетчины с несуществующими "путями продвижения ДРГ". Это должно создать впечатление "контроля" над фронтом и якобы готовности к быстрому наступлению.
Перед встречей президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом начальник Генштаба России Валерий Герасимов подготовил для Путина карту Донецкой области. На ней обозначены якобы пути продвижения диверсионно-разведывательных групп, чтобы создать впечатление, что российская армия контролирует фронт и готова к быстрому наступлению.
Об этом сообщил Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО, передает УНН.
Герасимов подготовил Путину к встрече с Трампом карту Донецкой области, где будут отмечены пути продвижения ДРГ групп. Замысел россиян – убедить США, что продвижение ДРГ демонстрирует способность армии России обвалить фронт и совершить быстрый рывок на Донецком направлении
Коваленко добавил, что Россия стремится создать впечатление, что "якобы все уже решено". Но на самом деле это не соответствует действительности.
На самом же деле, ситуация на фронте сложная, и у россиян нет возможности быстро дойти до Краматорска и Славянска, как они это пытаются изображать. И также они не оккупировали Покровск и Константиновку, которые в их планах должны были быть оккупированы еще в 2024 году
