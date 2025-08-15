Россия попытается убедить США в успехах на Донетчине: начальник российского генштаба подготовил для Путина фейковую карту наступления

$41.450.06
Эксклюзив
09:59 • 3474 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 9880 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 13392 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
04:50 • 47994 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 85092 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 46406 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 170872 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 195477 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 95281 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 94734 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
Теги
Авторы
Популярные новости
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывовVideo15 августа, 02:24 • 84762 просмотра
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести15 августа, 02:40 • 43043 просмотра
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto15 августа, 03:23 • 43109 просмотра
На Покровском направлении – треть боев на фронте: карта от ГенштабаVideo05:27 • 17468 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 29041 просмотра
публикации
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 952 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
09:48 • 9842 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 30374 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 170831 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 227655 просмотра
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 68240 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 152823 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 102497 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 119752 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 168951 просмотра
Россия попытается убедить США в успехах на Донетчине: начальник российского генштаба подготовил для Путина фейковую карту наступления

Киев • УНН

 • 1478 просмотра

Начальник генштаба РФ подготовил карту Донетчины с несуществующими "путями продвижения ДРГ". Это должно создать впечатление "контроля" над фронтом и якобы готовности к быстрому наступлению.

Россия попытается убедить США в успехах на Донетчине: начальник российского генштаба подготовил для Путина фейковую карту наступления

Перед встречей президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом начальник Генштаба России Валерий Герасимов подготовил для Путина карту Донецкой области. На ней обозначены якобы пути продвижения диверсионно-разведывательных групп, чтобы создать впечатление, что российская армия контролирует фронт и готова к быстрому наступлению.

Об этом сообщил Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО, передает УНН.

Герасимов подготовил Путину к встрече с Трампом карту Донецкой области, где будут отмечены пути продвижения ДРГ групп. Замысел россиян – убедить США, что продвижение ДРГ демонстрирует способность армии России обвалить фронт и совершить быстрый рывок на Донецком направлении

- написал он.

Коваленко добавил, что Россия стремится создать впечатление, что "якобы все уже решено". Но на самом деле это не соответствует действительности.

На самом же деле, ситуация на фронте сложная, и у россиян нет возможности быстро дойти до Краматорска и Славянска, как они это пытаются изображать. И также они не оккупировали Покровск и Константиновку, которые в их планах должны были быть оккупированы еще в 2024 году

- отметил руководитель ЦПД.

Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи15.08.25, 06:55 • 85109 просмотров

Степан Гафтко

Войнаполитика
Владимир Путин
Покровск
Донецкая область
Славянск
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Константиновка
Краматорск