Ексклюзив
09:15 • 32176 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 26727 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 47390 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 56750 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
05:46 • 54284 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 47474 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 28845 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 22853 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 53747 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 90668 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Військові рф не приховують планів на Одеську та Миколаївську області: карта

Київ • УНН

 • 40 перегляди

На карті російського генштабу, представленій валерієм герасимовим, Миколаївська та Одеська області позначені як "територія росії". Це свідчить про відкриті плани рф щодо захоплення цих регіонів.

Військові рф не приховують планів на Одеську та Миколаївську області: карта

російська федерація вже не приховує своєї мети захоплення Миколаївської і Одеської областей. Про це повідомляє УНН.

Деталі

На відео російського "міністерства оборони", де начальник генштабу зс рф валерій герасимов звітував про "весняно-літню кампанію" в Україні, можна побачити карту, на якій не лише Донбас, Запоріжжя і Херсонщина позначені як "територія росії", а й Миколаївська і Одеська області.

Остання межує з невизнаною "Придністровською молдовською республікою" - квазідержавним утворенням на території Республіки Молдова, де після збройного конфлікту 1992 року базуються російські війська.

Нагадаємо

Начальник генштабу зс росії валерій герасимов підготував для путіна карту Донеччини. На ній позначені нібито шляхи просування диверсійно-розвідувальних груп. Це було зроблено для того, аби створити враження, що російська армія контролює фронт і готова до швидкого наступу далі.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
Фейкові новини
Державний кордон України
Володимир Путін
Миколаївська область
Одеська область
Запорізька область
Придністровська Молдавська Республіка
Херсонська область
Україна
Молдова