Військові рф не приховують планів на Одеську та Миколаївську області: карта

російська федерація вже не приховує своєї мети захоплення Миколаївської і Одеської областей. Про це повідомляє УНН.

Деталі

На відео російського "міністерства оборони", де начальник генштабу зс рф валерій герасимов звітував про "весняно-літню кампанію" в Україні, можна побачити карту, на якій не лише Донбас, Запоріжжя і Херсонщина позначені як "територія росії", а й Миколаївська і Одеська області.

Остання межує з невизнаною "Придністровською молдовською республікою" - квазідержавним утворенням на території Республіки Молдова, де після збройного конфлікту 1992 року базуються російські війська.

Нагадаємо

Начальник генштабу зс росії валерій герасимов підготував для путіна карту Донеччини. На ній позначені нібито шляхи просування диверсійно-розвідувальних груп. Це було зроблено для того, аби створити враження, що російська армія контролює фронт і готова до швидкого наступу далі.