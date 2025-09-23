В Одесской области разоблачили пограничника, переправлявшего мужчин в Приднестровье - ГБР

$41.250.00
48.420.36
ukenru
20:12 • 2794 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
17:45 • 11739 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 20999 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 26188 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 38790 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 53887 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 51588 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 27510 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 48947 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24739 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
49%
752мм
Популярные новости
Ровенская область первой в Украине начинает отопительный сезон22 сентября, 12:28 • 4366 просмотра
Избиение девушки во Львове попало на видео: полиция установила нападавшихVideo22 сентября, 14:33 • 10168 просмотра
Незаконное обогащение на более чем 16 млн грн: столичной судье Кропивной сообщили о подозрении17:16 • 4036 просмотра
Молдова может стать плацдармом для проникновения войск рф в Одесскую область в случае победы пророссийских сил - Санду17:57 • 7358 просмотра
Оккупированный Крым под атакой дронов: взрывы слышали в Севастополе18:33 • 5014 просмотра
публикации
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 37573 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 38790 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22 сентября, 09:32 • 53887 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 51588 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 48947 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Радослав Сикорский
Иван Федоров
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Эстония
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 37573 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 20224 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 37016 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 87584 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 110141 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Хранитель
MIM-104 Patriot
Еврофайтер Тайфун
Ил-18

В Одесской области разоблачили пограничника, переправлявшего мужчин в Приднестровье - ГБР

Киев • УНН

 • 32 просмотра

ГБР в Одесской области разоблачило пограничника, который организовал незаконную переправку военнообязанных в непризнанное Приднестровье. Мужчин он вывозил за деньги, давая инструкции по маршруту. Правоохранитель задержан и ему сообщено о подозрении, продолжается следствие.

В Одесской области разоблачили пограничника, переправлявшего мужчин в Приднестровье - ГБР

Сотрудники ГБР совместно с СБУ и Госпогранслужбой заблокировали канал нелегальной переправки военнообязанных через границу Украины в непризнанное Приднестровье. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Подробности

По данным следствия, инспектор пограничной службы организовал "коридор" для уклонистов в августе 2025 года. Он предлагал мужчинам призывного возраста за 4,5 тысячи долларов США помощь в незаконном выезде и давал подробные инструкции по маршруту и средствам обхода патрулей. Во время одной из таких попыток дельца задержали после получения денег.

Сейчас ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности

- говорится в сообщении.

Предварительно, мужчине грозит наказание до 9 лет лишения свободы. Продолжается расследование и устанавливаются другие возможные факты противоправной деятельности.

За взятки "переводили" военных из боевых частей в тыл: в Харькове разоблачили должностных лиц ВВК17.09.25, 15:19 • 2613 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Служба безопасности Украины
Приднестровье
Украина