В Одесской области разоблачили пограничника, переправлявшего мужчин в Приднестровье - ГБР
Киев • УНН
ГБР в Одесской области разоблачило пограничника, который организовал незаконную переправку военнообязанных в непризнанное Приднестровье. Мужчин он вывозил за деньги, давая инструкции по маршруту. Правоохранитель задержан и ему сообщено о подозрении, продолжается следствие.
Сотрудники ГБР совместно с СБУ и Госпогранслужбой заблокировали канал нелегальной переправки военнообязанных через границу Украины в непризнанное Приднестровье. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Подробности
По данным следствия, инспектор пограничной службы организовал "коридор" для уклонистов в августе 2025 года. Он предлагал мужчинам призывного возраста за 4,5 тысячи долларов США помощь в незаконном выезде и давал подробные инструкции по маршруту и средствам обхода патрулей. Во время одной из таких попыток дельца задержали после получения денег.
Сейчас ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности
Предварительно, мужчине грозит наказание до 9 лет лишения свободы. Продолжается расследование и устанавливаются другие возможные факты противоправной деятельности.
