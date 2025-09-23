$41.250.00
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
17:45 • 11800 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 21045 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 26227 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 38840 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 53915 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 51614 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27515 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 48963 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24741 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
На Одещині викрили прикордонника, який переправляв чоловіків до Придністров’я - ДБР

Київ • УНН

 • 44 перегляди

ДБР на Одещині викрило прикордонника, який організував незаконну переправку військовозобов’язаних до невизнаного Придністров’я. Чоловіків він вивозив за гроші, надаючи інструкції щодо маршруту. Правоохоронця затримано та повідомлено про підозру, триває слідство.

На Одещині викрили прикордонника, який переправляв чоловіків до Придністров’я - ДБР

Працівники ДБР спільно з СБУ та Держприкордонслужбою заблокували канал нелегальної переправки військовозобов’язаних через кордон України до невизнаного Придністров’я. Про це пише УНН із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі

За даними слідства, інспектор прикордонної служби організував "коридор" для ухилянтів у серпні 2025 року. Він пропонував чоловікам призовного віку за 4,5 тисячі доларів США допомогу у незаконному виїзді та надавав детальні інструкції щодо маршруту й засобів обходу патрулів. Під час однієї з таких спроб ділка затримали після отримання грошей.

Наразі йому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади

- йдеться у дописі.

Попередньо, чоловіку загрожує покарання до 9 років позбавлення волі. Триває розслідування та встановлюються інші можливі факти протиправної діяльності.

За хабарі "переводили" військових з бойових частин у тил: у Харкові викрили посадовців ВЛК17.09.25, 15:19 • 2613 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Служба безпеки України
Придністровська Молдавська Республіка
Україна