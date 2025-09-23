На Одещині викрили прикордонника, який переправляв чоловіків до Придністров’я - ДБР
Київ • УНН
ДБР на Одещині викрило прикордонника, який організував незаконну переправку військовозобов’язаних до невизнаного Придністров’я. Чоловіків він вивозив за гроші, надаючи інструкції щодо маршруту. Правоохоронця затримано та повідомлено про підозру, триває слідство.
Працівники ДБР спільно з СБУ та Держприкордонслужбою заблокували канал нелегальної переправки військовозобов’язаних через кордон України до невизнаного Придністров’я. Про це пише УНН із посиланням на Державне бюро розслідувань.
Деталі
За даними слідства, інспектор прикордонної служби організував "коридор" для ухилянтів у серпні 2025 року. Він пропонував чоловікам призовного віку за 4,5 тисячі доларів США допомогу у незаконному виїзді та надавав детальні інструкції щодо маршруту й засобів обходу патрулів. Під час однієї з таких спроб ділка затримали після отримання грошей.
Наразі йому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади
Попередньо, чоловіку загрожує покарання до 9 років позбавлення волі. Триває розслідування та встановлюються інші можливі факти протиправної діяльності.
