ЕСПЧ признал РФ виновной в нарушении прав человека в Приднестровье и обязал выплатить более 100 000 евро

Европейский суд по правам человека установил, что РФ нарушила права жителей Приднестровского региона, включая незаконные задержания, пытки и ограничение свободы слова, и обязал компенсировать пострадавшим более 100 000 евро. Об этом сообщает Promo-LEX, пишет УНН.

Подробности

23 октября 2025 года ЕСПЧ принял решение по четырем делам в отношении пяти жителей левого берега Днестра, которым помогали адвокаты Ассоциации Promo-LEX. Суд признал, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции по правам человека, включая статьи о запрете пыток, праве на свободу и личную неприкосновенность, праве на частную жизнь, свободе выражения мнений и праве на эффективную судебную защиту.

Согласно решению, Россия должна выплатить заявителям компенсацию за моральный ущерб и судебные издержки – от 7 500 до 26 000 евро каждому, а также дополнительно по 3 500-3 600 евро на правовую помощь. Общая сумма превышает 100 000 евро.

ЕСПЧ подтвердил юрисдикцию РФ в отношении нарушений, имевших место до 16 сентября 2022 года, тогда как Республика Молдова не была признана ответственной.

