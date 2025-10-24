ЄСПЛ визнав рф винною у порушенні прав людини в Придністров’ї та зобов’язав виплатити понад 100 000 євро

Європейський суд з прав людини встановив, що рф порушила права мешканців Придністровського регіону, включно з незаконними затриманнями, катуванням та обмеженням свободи слова, і зобов’язав компенсувати постраждалим понад 100 000 євро. Про це повідомляє Promo-LEX, пише УНН.

Деталі

23 жовтня 2025 року ЄСПЛ ухвалив рішення у чотирьох справах щодо п’яти мешканців лівого берега Дністра, яким допомагали адвокати Асоціації Promo-LEX. Суд визнав, що росія порушила низку статей Європейської конвенції з прав людини, включно зі статтями про заборону катувань, право на свободу та особисту недоторканність, право на приватне життя, свободу вираження поглядів та право на ефективний судовий захист.

Згідно з рішенням, росія має виплатити заявникам компенсацію за моральну шкоду та судові витрати – від 7 500 до 26 000 євро кожному, а також додатково по 3 500-3 600 євро на правову допомогу. Загальна сума перевищує 100 000 євро.

ЄСПЛ підтвердив юрисдикцію рф щодо порушень, що мали місце до 16 вересня 2022 року, тоді як Республіка Молдова не була визнана відповідальною.

