ЄСПЛ визнав рф винною у порушенні прав людини в Придністров’ї та зобов’язав виплатити понад 100 000 євро

15:19 • 5208 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
14:29 • 12086 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 12946 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
12:47 • 27056 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 21720 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 18631 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 26921 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
24 жовтня, 06:00 • 67707 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 27153 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 20453 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю24 жовтня, 07:11 • 39337 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 46752 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога24 жовтня, 07:48 • 43523 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть24 жовтня, 07:50 • 46542 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo24 жовтня, 09:56 • 33794 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 23161 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 23424 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 64005 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Віктор Орбан
Олег Кіпер
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Китай
Одеська область
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 3618 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 9618 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 22719 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 46874 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 32069 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Су-34
Фільм
Золото

ЄСПЛ визнав рф винною у порушенні прав людини в Придністров’ї та зобов’язав виплатити понад 100 000 євро

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Європейський суд з прав людини визнав Росію винною у порушенні прав мешканців Придністров'я, включаючи тортури та незаконні затримання. РФ має виплатити постраждалим понад 100 000 євро компенсації.

ЄСПЛ визнав рф винною у порушенні прав людини в Придністров’ї та зобов’язав виплатити понад 100 000 євро

Європейський суд з прав людини встановив, що рф порушила права мешканців Придністровського регіону, включно з незаконними затриманнями, катуванням та обмеженням свободи слова, і зобов’язав компенсувати постраждалим понад 100 000 євро. Про це повідомляє Promo-LEX, пише УНН.

Деталі

23 жовтня 2025 року ЄСПЛ ухвалив рішення у чотирьох справах щодо п’яти мешканців лівого берега Дністра, яким допомагали адвокати Асоціації Promo-LEX. Суд визнав, що росія порушила низку статей Європейської конвенції з прав людини, включно зі статтями про заборону катувань, право на свободу та особисту недоторканність, право на приватне життя, свободу вираження поглядів та право на ефективний судовий захист.

Український бізнес зможе отримати до 10 млн грн компенсації за воєнні ризики: як подати заявку24.10.25, 17:09 • 1694 перегляди

Згідно з рішенням, росія має виплатити заявникам компенсацію за моральну шкоду та судові витрати – від 7 500 до 26 000 євро кожному, а також додатково по 3 500-3 600 євро на правову допомогу. Загальна сума перевищує 100 000 євро.

ЄСПЛ підтвердив юрисдикцію рф щодо порушень, що мали місце до 16 вересня 2022 року, тоді як Республіка Молдова не була визнана відповідальною. 

Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила24.10.25, 03:39 • 18552 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Придністровська Молдавська Республіка
Молдова