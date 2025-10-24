Український бізнес зможе отримати до 10 млн грн компенсації за воєнні ризики: як подати заявку
В Україні запускають механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу. Підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн грн за пошкоджене майно, а по всій Україні держава компенсуватиме частину страхових премій.
Компенсації будуть двох типів:
- прифронтові регіони
Підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн грн компенсації за пошкоджене чи знищене майно внаслідок атак. Після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" держава відшкодовує частину втрат у межах цього ліміту.
- вся Україна
За моделлю, подібною до "5-7-9%", держава компенсує частину вартості страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків — щоб знизити тариф для бізнесу до 1%.
Наприклад, якщо підприємство у Рівненській області страхує майно на 50 млн грн за ставкою 3%, держава покриє дві третини вартості цієї страховки — але не більше 1 млн грн на рік.
Як подати заявку?
Онлайн на сайті ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" або на платформі Дія.Бізнес.
Що будуть компенсувати: збитки від ракетних і дронових ударів, уламків ППО, пожеж, вибухів і ударної хвилі.
Важливо: після виплати компенсації, право вимоги до росії відшкодувати збитки в межах цієї суми переходить державі.
