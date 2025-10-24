$41.900.14
Ексклюзив
14:29 • 2656 перегляди
Український бізнес зможе отримати до 10 млн грн компенсації за воєнні ризики: як подати заявку

Київ • УНН

 • 928 перегляди

В Україні запускають механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу. Підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн грн за пошкоджене майно, а по всій Україні держава компенсуватиме частину страхових премій.

Український бізнес зможе отримати до 10 млн грн компенсації за воєнні ризики: як подати заявку

В Україні запускають механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу - Підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн грн компенсації за пошкоджене чи знищене майно внаслідок атак. Як працюватиме механізм та як подати заявку - розповілии в уряді, передає УНН.

Компенсації будуть двох типів:

  • прифронтові регіони

    Підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн грн компенсації за пошкоджене чи знищене майно внаслідок атак. Після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" держава відшкодовує частину втрат у межах цього ліміту.

    • вся Україна

      За моделлю, подібною до "5-7-9%", держава компенсує частину вартості страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків — щоб знизити тариф для бізнесу до 1%.

      Наприклад, якщо підприємство у Рівненській області страхує майно на 50 млн грн за ставкою 3%, держава покриє дві третини вартості цієї страховки — але не більше 1 млн грн на рік.

      Як подати заявку?

      Онлайн на сайті ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" або на платформі Дія.Бізнес.

      Що будуть компенсувати: збитки від ракетних і дронових ударів, уламків ППО, пожеж, вибухів і ударної хвилі.

      Важливо: після виплати компенсації, право вимоги до росії відшкодувати збитки в межах цієї суми переходить державі.

      В Україні готується до запуску компенсаційна комісія, яка буде розглядати збитки, завдані рф громадянам08.10.25, 16:55 • 2912 переглядiв

      Антоніна Туманова

      ЕкономікаПолітика
      Державний бюджет
      Кабінет Міністрів України
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      Рівненська область
      Україна