Украинский бизнес сможет получить до 10 млн грн компенсации за военные риски: как подать заявку

Киев • УНН

 • 768 просмотра

В Украине запускают механизм компенсации военных рисков для бизнеса. Предприятия с территорий повышенного риска смогут получить до 10 млн грн за поврежденное имущество, а по всей Украине государство будет компенсировать часть страховых премий.

Украинский бизнес сможет получить до 10 млн грн компенсации за военные риски: как подать заявку

В Украине запускают механизм компенсации военных рисков для бизнеса - Предприятия с территорий повышенного риска смогут получить до 10 млн грн компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в результате атак. Как будет работать механизм и как подать заявку - рассказали в правительстве, передает УНН.

Компенсации будут двух типов:

  • прифронтовые регионы

    Предприятия с территорий повышенного риска смогут получить до 10 млн грн компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в результате атак. После фиксации убытков и подачи документов в ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" государство возмещает часть потерь в пределах этого лимита.

    • вся Украина

      По модели, подобной "5-7-9%", государство компенсирует часть стоимости страховых премий по договорам страхования от военных рисков — чтобы снизить тариф для бизнеса до 1%.

      Например, если предприятие в Ровенской области страхует имущество на 50 млн грн по ставке 3%, государство покроет две трети стоимости этой страховки — но не более 1 млн грн в год.

      Как подать заявку?

      Онлайн на сайте ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" или на платформе Дія.Бізнес.

      Что будут компенсировать: убытки от ракетных и дроновых ударов, обломков ПВО, пожаров, взрывов и ударной волны.

      Важно: после выплаты компенсации, право требования к россии возместить убытки в пределах этой суммы переходит государству.

      В Украине готовится к запуску компенсационная комиссия, которая будет рассматривать ущерб, нанесенный рф гражданам

      Антонина Туманова

      Экономика
      Государственный бюджет
      Кабинет Министров Украины
      Военное положение
      Война в Украине
      Ровненская область
      Украина