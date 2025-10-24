Украинский бизнес сможет получить до 10 млн грн компенсации за военные риски: как подать заявку
Киев • УНН
В Украине запускают механизм компенсации военных рисков для бизнеса. Предприятия с территорий повышенного риска смогут получить до 10 млн грн за поврежденное имущество, а по всей Украине государство будет компенсировать часть страховых премий.
В Украине запускают механизм компенсации военных рисков для бизнеса - Предприятия с территорий повышенного риска смогут получить до 10 млн грн компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в результате атак. Как будет работать механизм и как подать заявку - рассказали в правительстве, передает УНН.
Компенсации будут двух типов:
- прифронтовые регионы
Предприятия с территорий повышенного риска смогут получить до 10 млн грн компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в результате атак. После фиксации убытков и подачи документов в ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" государство возмещает часть потерь в пределах этого лимита.
- вся Украина
По модели, подобной "5-7-9%", государство компенсирует часть стоимости страховых премий по договорам страхования от военных рисков — чтобы снизить тариф для бизнеса до 1%.
Например, если предприятие в Ровенской области страхует имущество на 50 млн грн по ставке 3%, государство покроет две трети стоимости этой страховки — но не более 1 млн грн в год.
Как подать заявку?
Онлайн на сайте ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" или на платформе Дія.Бізнес.
Что будут компенсировать: убытки от ракетных и дроновых ударов, обломков ПВО, пожаров, взрывов и ударной волны.
Важно: после выплаты компенсации, право требования к россии возместить убытки в пределах этой суммы переходит государству.
В Украине готовится к запуску компенсационная комиссия, которая будет рассматривать ущерб, нанесенный рф гражданам08.10.25, 16:55 • 2912 просмотров