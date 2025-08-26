Схема на границе: разоблачена группировка правоохранителей и военных, переправлявших призывников за 5 тысяч долларов
В Одесской области разоблачена группировка правоохранителей и военных, организовавших незаконный выезд призывников за границу. Стоимость "услуги" составляла 5 тысяч долларов США.
В Одесской области правоохранители раскрыли масштабную схему незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. В организованную группу входили сотрудники силовых структур, военнослужащие и гражданские посредники. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователи разоблачили организованную группировку, которая в 2024–2025 годах действовала в Одесской области. Ее участники наладили незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины в обход официальных пунктов пропуска.
Следствие установило, что маршрут пролегал через территорию непризнанной "Приднестровской Молдавской республики". Схема была четко структурирована: одни участники занимались поиском "клиентов" и вербовкой в специальных каналах мессенджеров, другие - организовывали транспортировку к границе, обеспечивали маршруты нелегального пересечения и контакты с пособниками в Молдове.
Каждый, кто соглашался на незаконный выезд, получал целый "пакет услуг": перевозку в приграничную зону, инструктаж, средства для преодоления препятствий и дальнейшее сопровождение уже на территории другого государства.
Стоимость такого "пакета услуг" составляла от 5 тысяч долларов США с одного человека. Для военнообязанных обеспечивали перевозку к границе, инструктаж, средства для преодоления препятствий и дальнейшее сопровождение на территории другого государства
Сейчас нескольким военнослужащим сообщено о подозрении по статьям об организации и покушении на незаконную переправку лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 УК Украины). Суд избрал им меру пресечения в виде залога с возложением дополнительных обязанностей.
Организатор группы, находящийся за пределами Украины, объявлен в розыск. Прокуроры готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается: устанавливается полный круг причастных, в том числе гражданских посредников и лиц, обеспечивавших маршруты. Ожидается сообщение новых подозрений и переквалификация отдельных эпизодов после сбора дополнительных доказательств.
