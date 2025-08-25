Организовали схему уклонения от мобилизации: в Запорожье задержали "семейный подряд" адвокатов
Киев • УНН
В Запорожье разоблачена адвокатская семья, которая продавала фальшивые медицинские справки об инвалидности родственников для отсрочки от призыва. Во время обысков изъято 4,7 млн гривен и 641 тыс. российских рублей.
Сотрудники Национальной полиции и СБУ ликвидировали в Запорожье масштабную схему уклонения от мобилизации. Задержанными оказались местная адвокатесса вместе со своим мужем, братом и его женой - они также занимались адвокатской деятельностью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Детали
По данным следствия, фигуранты продавали военнообязанным фальшивые медицинские справки о якобы инвалидности родственников для получения отсрочки от призыва.
Во время обыска у задержанных обнаружили и изъяли 4,7 млн гривен, а также 641 000 российских рублей.
Следствие установило, что злоумышленники работали в одном офисе - для реализации схемы они привлекли знакомых врачей, которые за деньги безосновательно устанавливали группу инвалидности родственникам уклонистов.
Далее они передавали готовые поддельные документы в органы местного самоуправления. Там "подключали" личные связи, с помощью которых преступники получали фиктивные заключения о необходимости надзора за лицами с инвалидностью, которых на самом деле не существовало.
После получения всех "подписей" злоумышленники продавали уклонистам весь пакет фальшивых документов за 5,5 тысяч долларов США с клиента.
Одной из фигуранток сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды).
Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
