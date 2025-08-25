$41.280.07
47.910.07
Эксклюзив
11:41 • 1624 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
08:15 • 32157 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 56832 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 60654 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 33241 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 43791 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 54455 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 45944 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 40003 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 74936 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Организовали схему уклонения от мобилизации: в Запорожье задержали "семейный подряд" адвокатов

Киев • УНН

 • 1424 просмотра

В Запорожье разоблачена адвокатская семья, которая продавала фальшивые медицинские справки об инвалидности родственников для отсрочки от призыва. Во время обысков изъято 4,7 млн гривен и 641 тыс. российских рублей.

Организовали схему уклонения от мобилизации: в Запорожье задержали "семейный подряд" адвокатов

Сотрудники Национальной полиции и СБУ ликвидировали в Запорожье масштабную схему уклонения от мобилизации. Задержанными оказались местная адвокатесса вместе со своим мужем, братом и его женой - они также занимались адвокатской деятельностью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Детали

По данным следствия, фигуранты продавали военнообязанным фальшивые медицинские справки о якобы инвалидности родственников для получения отсрочки от призыва.

Во время обыска у задержанных обнаружили и изъяли 4,7 млн гривен, а также 641 000 российских рублей.

Следствие установило, что злоумышленники работали в одном офисе - для реализации схемы они привлекли знакомых врачей, которые за деньги безосновательно устанавливали группу инвалидности родственникам уклонистов.

Далее они передавали готовые поддельные документы в органы местного самоуправления. Там "подключали" личные связи, с помощью которых преступники получали фиктивные заключения о необходимости надзора за лицами с инвалидностью, которых на самом деле не существовало.

После получения всех "подписей" злоумышленники продавали уклонистам весь пакет фальшивых документов за 5,5 тысяч долларов США с клиента.

Одной из фигуранток сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды).

Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

В Чернигове СБУ задержала 39-летнюю жительницу, которая по заданию фсб собирала данные для ракетного удара по военкоматам.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Гривна
Национальная полиция Украины
Доллар США
Служба безопасности Украины
Украина
Чернигов
Запорожье