Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 16445 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 21679 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 14043 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 26293 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 43698 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 40376 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 37838 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 55388 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 88541 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Агентка фсб готувала ракетний удар по військкоматах у Чернігові

Київ • УНН

 • 82 перегляди

СБУ затримала 39-річну жительку Чернігова, яка за завданням фсб збирала дані для ракетного удару по військкоматах. Вона орендувала квартиру та встановила приховану камеру для фіксації скупчення військовозобов'язаних.

Агентка фсб готувала ракетний удар по військкоматах у Чернігові

У Чернігові співробітники військової контррозвідки СБУ затримали 39-річну місцеву жительку, яка працювала на російські спецслужби. За завданням кураторів із фсб вона збирала дані для підготовки нових повітряних атак по північному регіону України. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

Під час затримання жінка намагалася знищити докази: поспіхом видаляла листування зі своїм куратором і намагалася розбити смартфон. Однак спецслужбам вдалося зафіксувати всі її дії й задокументувати злочинну діяльність.

Як з’ясувалося, агентка потрапила у поле зору окупантів через Telegram-канали, де обіцяли "легкі заробітки". Після вербування її відправили на Київщину, де вона намагалася знайти та передати росіянам інформацію про військові аеродроми. Куратори передали їй так званий "маршрутний лист" із приблизними адресами можливого базування бойової техніки, проте актуальних координат у ньому не було. 

Після того, як фігурантка не виявила оборонних об'єктів за координатами куратора, вона повернулася до Чернігова для коригування повітряних атак рашистів по місцевих військкоматах

- йдеться в матеріалі СБУ

Для цього вона орендувала квартиру у багатоповерхівці неподалік територіального центру комплектування. На підвіконні свого житла агентка встановила приховану камеру з віддаленим доступом, яка мала фіксувати часи найбільшого скупчення військовозобов’язаних. Зібрані дані фсб планувала використати для ракетного удару, щоб завдати одночасного удару по військовим і цивільним.

Співробітники СБУ своєчасно викрили злочинний план, задокументували всі дії агентки й затримали її безпосередньо в конспіративному помешканні. Їй повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Зрадниця перебуває під вартою без права внесення застави й може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала "крота" фсб у бригаді морпіхів ЗСУ21.08.25, 11:20 • 3149 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Telegram
Київська область
Україна
Чернігів