Агентка фсб готувала ракетний удар по військкоматах у Чернігові

У Чернігові співробітники військової контррозвідки СБУ затримали 39-річну місцеву жительку, яка працювала на російські спецслужби. За завданням кураторів із фсб вона збирала дані для підготовки нових повітряних атак по північному регіону України. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

Під час затримання жінка намагалася знищити докази: поспіхом видаляла листування зі своїм куратором і намагалася розбити смартфон. Однак спецслужбам вдалося зафіксувати всі її дії й задокументувати злочинну діяльність.

Як з’ясувалося, агентка потрапила у поле зору окупантів через Telegram-канали, де обіцяли "легкі заробітки". Після вербування її відправили на Київщину, де вона намагалася знайти та передати росіянам інформацію про військові аеродроми. Куратори передали їй так званий "маршрутний лист" із приблизними адресами можливого базування бойової техніки, проте актуальних координат у ньому не було.

Після того, як фігурантка не виявила оборонних об'єктів за координатами куратора, вона повернулася до Чернігова для коригування повітряних атак рашистів по місцевих військкоматах - йдеться в матеріалі СБУ

Для цього вона орендувала квартиру у багатоповерхівці неподалік територіального центру комплектування. На підвіконні свого житла агентка встановила приховану камеру з віддаленим доступом, яка мала фіксувати часи найбільшого скупчення військовозобов’язаних. Зібрані дані фсб планувала використати для ракетного удару, щоб завдати одночасного удару по військовим і цивільним.

Співробітники СБУ своєчасно викрили злочинний план, задокументували всі дії агентки й затримали її безпосередньо в конспіративному помешканні. Їй повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Зрадниця перебуває під вартою без права внесення застави й може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала "крота" фсб у бригаді морпіхів ЗСУ