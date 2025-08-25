$41.280.07
08:15
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Агент ФСБ готовила ракетный удар по военкоматам в Чернигове

Киев • УНН

 • 134 просмотра

СБУ задержала 39-летнюю жительницу Чернигова, которая по заданию ФСБ собирала данные для ракетного удара по военкоматам. Она арендовала квартиру и установила скрытую камеру для фиксации скопления военнообязанных.

Агент ФСБ готовила ракетный удар по военкоматам в Чернигове

В Чернигове сотрудники военной контрразведки СБУ задержали 39-летнюю местную жительницу, работавшую на российские спецслужбы. По заданию кураторов из ФСБ она собирала данные для подготовки новых воздушных атак по северному региону Украины. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

Во время задержания женщина пыталась уничтожить доказательства: спешно удаляла переписку со своим куратором и пыталась разбить смартфон. Однако спецслужбам удалось зафиксировать все ее действия и задокументировать преступную деятельность.

Как выяснилось, агентка попала в поле зрения оккупантов через Telegram-каналы, где обещали "легкие заработки". После вербовки ее отправили в Киевскую область, где она пыталась найти и передать россиянам информацию о военных аэродромах. Кураторы передали ей так называемый "маршрутный лист" с приблизительными адресами возможного базирования боевой техники, однако актуальных координат в нем не было. 

После того, как фигурантка не обнаружила оборонных объектов по координатам куратора, она вернулась в Чернигов для корректировки воздушных атак рашистов по местным военкоматам

говорится в материале СБУ

Для этого она арендовала квартиру в многоэтажке неподалеку от территориального центра комплектования. На подоконнике своего жилья агентка установила скрытую камеру с удаленным доступом, которая должна была фиксировать время наибольшего скопления военнообязанных. Собранные данные ФСБ планировала использовать для ракетного удара, чтобы нанести одновременный удар по военным и гражданским.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступный план, задокументировали все действия агентки и задержали ее непосредственно в конспиративном помещении. Ей сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Предательница находится под стражей без права внесения залога и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

21.08.2025, 11:20

