СБУ задержала "крота" фсб в бригаде морпехов ВСУ
Киев • УНН
СБУ задержала офицера ВСУ, который сливал врагу геолокации подразделения и наводил воздушные атаки. Он также искал кандидатов для вербовки в фсб.
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала "крота" фсб в бригаде морпехов ВСУ, подозревая его в корректировке вражеских ударов и вербовке других воинов соединения, пишет УНН.
Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила в рядах Сил обороны еще одного агента фсб. Им оказался завербованный врагом офицер - командир взвода беспилотных авиакомплексов одной из бригад морской пехоты ВСУ, воюющей на южном фронте
По материалам дела, фигурант "сливал" оккупантам геолокации своего подразделения для корректировки вражеского огня по украинским защитникам. "Дополнительно он наводил воздушные атаки рф по запасным командным пунктам смежных воинских частей Сил обороны и их складам с боеприпасами. Еще одной задачей "крота" был поиск потенциальных кандидатов для вербовки в состав агентурного аппарата фсб", - рассказали в СБУ.
Как установило расследование, он пытался склонить к сотрудничеству с агрессором других военных соединения, о чем докладывал своему куратору.
"На финальном этапе спецоперации военная контрразведка Службы безопасности задержала российского "крота" по месту базирования его подразделения", - отметили в СБУ.
У него провели обыски. Нашли "флешку" с "секретной информацией, которую он должен был передать в фсб", два телефона, с которых агент контактировал с куратором, сообщили в спецслужбе.
По данным следствия, российская спецслужба завербовала военного через его родственников из временно оккупированной части территории Луганщины.
Ему вручили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
