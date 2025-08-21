$41.380.02
07:38
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
СБУ задержала "крота" фсб в бригаде морпехов ВСУ

Киев • УНН

 824 просмотра

СБУ задержала офицера ВСУ, который сливал врагу геолокации подразделения и наводил воздушные атаки. Он также искал кандидатов для вербовки в фсб.

СБУ задержала "крота" фсб в бригаде морпехов ВСУ

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала "крота" фсб в бригаде морпехов ВСУ, подозревая его в корректировке вражеских ударов и вербовке других воинов соединения, пишет УНН.

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила в рядах Сил обороны еще одного агента фсб. Им оказался завербованный врагом офицер - командир взвода беспилотных авиакомплексов одной из бригад морской пехоты ВСУ, воюющей на южном фронте

- сообщили в СБУ.

По материалам дела, фигурант "сливал" оккупантам геолокации своего подразделения для корректировки вражеского огня по украинским защитникам. "Дополнительно он наводил воздушные атаки рф по запасным командным пунктам смежных воинских частей Сил обороны и их складам с боеприпасами. Еще одной задачей "крота" был поиск потенциальных кандидатов для вербовки в состав агентурного аппарата фсб", - рассказали в СБУ.

Как установило расследование, он пытался склонить к сотрудничеству с агрессором других военных соединения, о чем докладывал своему куратору.

"На финальном этапе спецоперации военная контрразведка Службы безопасности задержала российского "крота" по месту базирования его подразделения", - отметили в СБУ.

У него провели обыски. Нашли "флешку" с "секретной информацией, которую он должен был передать в фсб", два телефона, с которых агент контактировал с куратором, сообщили в спецслужбе.

По данным следствия, российская спецслужба завербовала военного через его родственников из временно оккупированной части территории Луганщины.

Ему вручили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила «крота» в Нацгвардии, который сливал РФ данные о стратегическом оборонном предприятии01.08.25, 01:06

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Николаевская область
Луганская область
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Беспилотный летательный аппарат