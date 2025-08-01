СБУ разоблачила «крота» в Нацгвардии, который сливал РФ данные о стратегическом оборонном предприятии

Служба безопасности Украины при содействии министра внутренних дел и командующего Нацгвардией разоблачила "крота" ФСБ, который сливал врагу информацию об одном из стратегических оборонных предприятий Украины. Об этом информирует СБУ, передает УНН.

Детали

По материалам дела, "крот" сливал врагу информацию об одном из стратегических оборонных предприятий в Днепропетровской области, которое занимается производством взрывчатых материалов и боеприпасов различных типов.

Им оказался мобилизованный военнослужащий одной из бригад Национальной Гвардии, дислоцирующейся в Запорожье - говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, он присылал оккупантам данные о воинской части Нацгвардии, которая отвечает за охрану этого объекта.

Агент владел соответствующей информацией, поскольку до мобилизации лично работал на этом предприятии - сообщает Служба безопасности Украины.

Как установило расследование, фигурант сам вышел на вражескую спецслужбу и предложил оккупантам секретную информацию в обмен на деньги.

Сотрудники СБУ задокументировали деятельность "крота" и совместно с представителями Нацгвардии задержали его.

Следователи Главного следственного управления СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним

СБУ задержала летчика-инструктора ВСУ, который собирал данные для российской разведки. Он передавал координаты самолетов и личные данные пилотов для ударов по аэродромам.

"Крота" фсб в Силах обороны задержали в Харьковськой области - СБУ