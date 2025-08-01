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СБУ викрила "крота" у Нацгвардії, який зливав рф дані про стратегічне оборонне підприємство

Київ • УНН

 • 24 перегляди

СБУ викрила мобілізованого військовослужбовця Нацгвардії, який передавав ФСБ інформацію про стратегічне оборонне підприємство на Дніпропетровщині. Він також зливав дані про військову частину, що охороняє об'єкт.

СБУ викрила "крота" у Нацгвардії, який зливав рф дані про стратегічне оборонне підприємство

Служба безпеки України за сприяння міністра внутрішніх справ та командувача Нацгвардії викрила "крота" фсб, який зливав ворогу інформацію про одне із стратегічних оборонних підприємств України. Про це інформує СБУ, передає УНН.

Деталі

За матеріалами справи, "кріт" зливав ворогу інформацію про одне із стратегічних оборонних підприємств у Дніпропетровській області, яке займається виробництвом вибухових матеріалів і боєприпасів різних типів.

Ним виявився мобілізований військовослужбовець однієї з бригад Національної Гвардії, що дислокується у Запоріжжі

- йдеться у дописі СБУ.

Крім того, він надсилав окупантам дані про військову частину Нацгвардії, яка відповідає за охорону цього об’єкта.

Агент володів відповідною інформацією, оскільки до мобілізації особисто працював на цьому підприємстві

- повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, фігурант сам вийшов на ворожу спецслужбу і запропонував окупантам секретну інформацію в обмін на гроші.

Співробітники СБУ задокументували діяльність "крота" та спільно з представниками Нацгвардії затримали його.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводиться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо

СБУ затримала льотчика-інструктора ЗСУ, який збирав дані для російської розвідки. Він передавав координати літаків та особисті дані пілотів для ударів по аеродромах.

"Крота" фсб у Силах оборони затримали на Харківщині - СБУ30.07.25, 09:50 • 2720 переглядiв

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Дніпропетровська область
Національна гвардія України
Служба безпеки України
Запоріжжя