СБУ затримала "крота" фсб у бригаді морпіхів ЗСУ
Київ • УНН
СБУ затримала офіцера ЗСУ, який зливав ворогу геолокації підрозділу та наводив повітряні атаки. Він також шукав кандидатів для вербування до фсб.
Служба безпеки України повідомила, що затримала "крота" фсб у бригаді морпіхів ЗСУ, підозрюючи його у коригуванні ворожих ударів та вербуванні інших воїнів з’єднання, пише УНН.
Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у лавах Сил оборони ще одного агента фсб. Ним виявився завербований ворогом офіцер - командир взводу безпілотних авіакомплексів однієї з бригад морської піхоти ЗСУ, що воює на південному фронті
За матеріалами справи, фігурант "зливав" окупантам геолокації свого підрозділу для коригування ворожого вогню по українських захисниках. "Додатково він наводив повітряні атаки рф по запасних командних пунктах суміжних військових частин Сил оборони та їхніх складах з боєприпасами. Ще одним завданням "крота" був пошук потенційних кандидатів для вербування до складу агентурного апарату фсб", - розповіли у СБУ.
Як встановило розслідування, він намагався схилити до співпраці з агресором інших військових з’єднання, про що доповідав своєму куратору.
"На фінальному етапі спецоперації військова контррозвідка Служби безпеки затримала російського "крота" за місцем базування його підрозділу", - зазначили у СБУ.
У нього провели обшуки. Знайшли "флешку" з "таємною інформацією, яку він мав передати до фсб", два телефони, з яких агент контактував з куратором, повідомили у спецслужбі.
За даними слідства, російська спецслужба завербувала військового через його родичів з тимчасово окупованої частини території Луганщини.
Йому вручили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
