СБУ затримала "крота" фсб у бригаді морпіхів ЗСУ

07:38 • 5360 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 15817 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 23713 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 51497 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 138153 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 65515 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 114134 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 289709 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 89007 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 82421 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямкуVideo20 серпня, 23:57 • 18059 перегляди
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW21 серпня, 00:59 • 39501 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку21 серпня, 01:48 • 44725 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома04:21 • 41497 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА05:21 • 24430 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 62611 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 289755 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 266216 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Мукачево
Європа
Львів
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 37697 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 34354 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 35095 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 63785 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 75845 перегляди
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136

СБУ затримала "крота" фсб у бригаді морпіхів ЗСУ

Київ • УНН

 • 732 перегляди

СБУ затримала офіцера ЗСУ, який зливав ворогу геолокації підрозділу та наводив повітряні атаки. Він також шукав кандидатів для вербування до фсб.

СБУ затримала "крота" фсб у бригаді морпіхів ЗСУ

Служба безпеки України повідомила, що затримала "крота" фсб у бригаді морпіхів ЗСУ, підозрюючи його у коригуванні ворожих ударів та вербуванні інших воїнів з’єднання, пише УНН.

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у лавах Сил оборони ще одного агента фсб. Ним виявився завербований ворогом офіцер - командир взводу безпілотних авіакомплексів однієї з бригад морської піхоти ЗСУ, що воює на південному фронті

- повідомили у СБУ.

За матеріалами справи, фігурант "зливав" окупантам геолокації свого підрозділу для коригування ворожого вогню по українських захисниках. "Додатково він наводив повітряні атаки рф по запасних командних пунктах суміжних військових частин Сил оборони та їхніх складах з боєприпасами. Ще одним завданням "крота" був пошук потенційних кандидатів для вербування до складу агентурного апарату фсб", - розповіли у СБУ.

Як встановило розслідування, він намагався схилити до співпраці з агресором інших військових з’єднання, про що доповідав своєму куратору.

"На фінальному етапі спецоперації військова контррозвідка Служби безпеки затримала російського "крота" за місцем базування його підрозділу", - зазначили у СБУ.

У нього провели обшуки. Знайшли "флешку" з "таємною інформацією, яку він мав передати до фсб", два телефони, з яких агент контактував з куратором, повідомили у спецслужбі.

За даними слідства, російська спецслужба завербувала військового через його родичів з тимчасово окупованої частини території Луганщини.

Йому вручили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила "крота" у Нацгвардії, який зливав рф дані про стратегічне оборонне підприємство01.08.25, 01:06 • 8431 перегляд

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Миколаївська область
Луганська область
Служба безпеки України
Збройні сили України
Безпілотний літальний апарат