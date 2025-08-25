$41.280.07
08:15 • 21129 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 41545 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 45803 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 25970 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 37283 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 50536 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 44003 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 39328 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 67484 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 100485 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Євро
Гривня
Боєприпаси

Організували схему ухилення від мобілізації: у Запоріжжі затримали "сімейний підряд" адвокатів

Київ • УНН

 • 56 перегляди

У Запоріжжі викрито адвокатську родину, яка продавала фальшиві медичні довідки про інвалідність родичів для відстрочки від призову. Під час обшуків вилучено 4,7 млн гривень та 641 тис. російських рублів.

Організували схему ухилення від мобілізації: у Запоріжжі затримали "сімейний підряд" адвокатів

Працівники Національної поліції і СБУ ліквідували у Запоріжжі масштабну схему ухилення від мобілізації. Затриманими виявились місцева адвокатка разом зі своїм чоловіком, братом та його дружиною - вони також займались адвокатською діяльністю. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Деталі

За даними слідства, фігуранти продавали військовозобов’язаних фальшиві медичні довідки про нібито інвалідність родичів для отримання відстрочки від призову.

Під час обшуку у затриманих виявили і вилучили 4,7 млн гривень, а також 641 000 російських рублів.

Слідство встановило, що зловмисники працювали в одному офісі - для реалізації схеми вони залучили знайомих лікарів, які за гроші безпідставно встановлювали групу інвалідності родичам ухилянтів.

Далі вони передавали готові підроблені документи до органів місцевого самоврядування. Там "підключали" особисті зв’язки, за допомогою яких злочинці отримували фіктивні висновки про необхідність нагляду за особами з інвалідністю, яких насправді не існувало.

Після отримання всіх "підписів" зловмисники продавали ухилянтам весь пакет фальшивих документів за 5,5 тисяч доларів США з клієнта.

Одній з фігуранток повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

У Чернігові СБУ затримала 39-річну жительку, яка за завданням фсб збирала дані для ракетного удару по військкоматах.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Гривня
Національна поліція України
Долар США
Служба безпеки України
Україна
Чернігів
Запоріжжя