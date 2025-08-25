Організували схему ухилення від мобілізації: у Запоріжжі затримали "сімейний підряд" адвокатів

Працівники Національної поліції і СБУ ліквідували у Запоріжжі масштабну схему ухилення від мобілізації. Затриманими виявились місцева адвокатка разом зі своїм чоловіком, братом та його дружиною - вони також займались адвокатською діяльністю. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Деталі

За даними слідства, фігуранти продавали військовозобов’язаних фальшиві медичні довідки про нібито інвалідність родичів для отримання відстрочки від призову.

Під час обшуку у затриманих виявили і вилучили 4,7 млн гривень, а також 641 000 російських рублів.

Слідство встановило, що зловмисники працювали в одному офісі - для реалізації схеми вони залучили знайомих лікарів, які за гроші безпідставно встановлювали групу інвалідності родичам ухилянтів.

Далі вони передавали готові підроблені документи до органів місцевого самоврядування. Там "підключали" особисті зв’язки, за допомогою яких злочинці отримували фіктивні висновки про необхідність нагляду за особами з інвалідністю, яких насправді не існувало.

Після отримання всіх "підписів" зловмисники продавали ухилянтам весь пакет фальшивих документів за 5,5 тисяч доларів США з клієнта.

Одній з фігуранток повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

У Чернігові СБУ затримала 39-річну жительку, яка за завданням фсб збирала дані для ракетного удару по військкоматах.