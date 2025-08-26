$41.430.15
Ексклюзив
12:42 • 350 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 23788 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 13264 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 21454 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 14373 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 86999 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 48300 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 50543 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 170472 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 94151 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Схема на кордоні: викрито угруповання правоохоронців і військових, які переправляли призовників за 5 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 116 перегляди

На Одещині викрито угруповання правоохоронців та військових, які організували незаконний виїзд призовників за кордон. Вартість "послуги" становила 5 тисяч доларів США.

Схема на кордоні: викрито угруповання правоохоронців і військових, які переправляли призовників за 5 тисяч доларів

На Одещині правоохоронці розкрили масштабну схему незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. До організованої групи входили працівники силових структур, військовослужбовці та цивільні посередники. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчі викрили організоване угруповання, яке у 2024–2025 роках діяло в Одеській області. Його учасники налагодили незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України в обхід офіційних пунктів пропуску.

Слідство встановило, що маршрут пролягав через територію невизнаної "Придністровської Молдавської республіки". Схема була чітко структурована: одні учасники займалися пошуком "клієнтів" та вербуванням у спеціальних каналах месенджерів, інші - організовували транспортування до кордону, забезпечували маршрути нелегального перетину та контакти з пособниками у Молдові.

Через Тису до Румунії за 8000$: киянин обіцяв переправити ухилянтів до Європи річкою 26.08.25, 00:31 • 2948 переглядiв

Кожен, хто погоджувався на незаконний виїзд, отримував цілий "пакет послуг": перевезення до прикордонної зони, інструктаж, засоби для подолання перешкод та подальший супровід уже на території іншої держави.

Вартість такого "пакету послуг" становила від 5 тисяч доларів США з однієї особи. Для військовозобов’язаних забезпечували перевезення до кордону, інструктаж, засоби для подолання перешкод та подальший супровід на території іншої держави

- повідомили у прокуратурі.

Наразі кільком військовослужбовцям повідомлено про підозру за статтями щодо організації та замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді застави з покладенням додаткових обов’язків.

Організатор групи, який перебуває за межами України, оголошений у розшук. Прокурори готують клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває: встановлюється повне коло причетних, у тому числі цивільних посередників та осіб, що забезпечували маршрути. Очікується повідомлення нових підозр і перекваліфікація окремих епізодів після збору додаткових доказів.

Організували схему ухилення від мобілізації: у Запоріжжі затримали "сімейний підряд" адвокатів25.08.25, 14:18 • 4180 переглядiв

Степан Гафтко

