Схема на кордоні: викрито угруповання правоохоронців і військових, які переправляли призовників за 5 тисяч доларів
Київ • УНН
На Одещині викрито угруповання правоохоронців та військових, які організували незаконний виїзд призовників за кордон. Вартість "послуги" становила 5 тисяч доларів США.
На Одещині правоохоронці розкрили масштабну схему незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. До організованої групи входили працівники силових структур, військовослужбовці та цивільні посередники. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчі викрили організоване угруповання, яке у 2024–2025 роках діяло в Одеській області. Його учасники налагодили незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України в обхід офіційних пунктів пропуску.
Слідство встановило, що маршрут пролягав через територію невизнаної "Придністровської Молдавської республіки". Схема була чітко структурована: одні учасники займалися пошуком "клієнтів" та вербуванням у спеціальних каналах месенджерів, інші - організовували транспортування до кордону, забезпечували маршрути нелегального перетину та контакти з пособниками у Молдові.
Через Тису до Румунії за 8000$: киянин обіцяв переправити ухилянтів до Європи річкою 26.08.25, 00:31 • 2948 переглядiв
Кожен, хто погоджувався на незаконний виїзд, отримував цілий "пакет послуг": перевезення до прикордонної зони, інструктаж, засоби для подолання перешкод та подальший супровід уже на території іншої держави.
Вартість такого "пакету послуг" становила від 5 тисяч доларів США з однієї особи. Для військовозобов’язаних забезпечували перевезення до кордону, інструктаж, засоби для подолання перешкод та подальший супровід на території іншої держави
Наразі кільком військовослужбовцям повідомлено про підозру за статтями щодо організації та замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді застави з покладенням додаткових обов’язків.
Організатор групи, який перебуває за межами України, оголошений у розшук. Прокурори готують клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Розслідування триває: встановлюється повне коло причетних, у тому числі цивільних посередників та осіб, що забезпечували маршрути. Очікується повідомлення нових підозр і перекваліфікація окремих епізодів після збору додаткових доказів.
Організували схему ухилення від мобілізації: у Запоріжжі затримали "сімейний підряд" адвокатів25.08.25, 14:18 • 4180 переглядiв