Схема на кордоні: викрито угруповання правоохоронців і військових, які переправляли призовників за 5 тисяч доларів

На Одещині правоохоронці розкрили масштабну схему незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. До організованої групи входили працівники силових структур, військовослужбовці та цивільні посередники. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчі викрили організоване угруповання, яке у 2024–2025 роках діяло в Одеській області. Його учасники налагодили незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України в обхід офіційних пунктів пропуску.

Слідство встановило, що маршрут пролягав через територію невизнаної "Придністровської Молдавської республіки". Схема була чітко структурована: одні учасники займалися пошуком "клієнтів" та вербуванням у спеціальних каналах месенджерів, інші - організовували транспортування до кордону, забезпечували маршрути нелегального перетину та контакти з пособниками у Молдові.

Кожен, хто погоджувався на незаконний виїзд, отримував цілий "пакет послуг": перевезення до прикордонної зони, інструктаж, засоби для подолання перешкод та подальший супровід уже на території іншої держави.

Вартість такого "пакету послуг" становила від 5 тисяч доларів США з однієї особи. Для військовозобов’язаних забезпечували перевезення до кордону, інструктаж, засоби для подолання перешкод та подальший супровід на території іншої держави - повідомили у прокуратурі.

Наразі кільком військовослужбовцям повідомлено про підозру за статтями щодо організації та замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді застави з покладенням додаткових обов’язків.

Організатор групи, який перебуває за межами України, оголошений у розшук. Прокурори готують клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває: встановлюється повне коло причетних, у тому числі цивільних посередників та осіб, що забезпечували маршрути. Очікується повідомлення нових підозр і перекваліфікація окремих епізодів після збору додаткових доказів.

