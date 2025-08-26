Через Тису в Румунію за 8000$: киевлянин обещал переправить уклонистов в Европу по реке

Полиция сообщила о подозрении киевлянину, который за денежное вознаграждение обещал беспрепятственно перевезти военнообязанных из Киева в Европу - сначала поездом до приграничной области, а затем по реке через границу. Правоохранители задержали его во время получения части средств от "клиента". За содеянное дельцу грозит до 9 лет заключения. Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в г. Киеве, передает УНН.

Детали

Следователи Дарницкого управления полиции столицы совместно с сотрудниками Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области разоблачили противоправную деятельность киевлянина, который предлагал незаконный выезд мужчинам призывного возраста за пределы Украины.

Во время общения в мессенджере и телефонных разговорах злоумышленник давал мужчинам советы по незаконному пересечению государственной границы и определял страны, через которые возможно осуществить выезд. При этом фигурант гарантировал, что поедет вместе с "клиентом" поездом в Закарпатскую область, где в дальнейшем призывник сможет беспрепятственно пересечь границу по реке - говорится в сообщении.

Отмечается, что свои услуги делец оценил в 8000 долларов. Следовательно, во время передачи "аванса" в размере 5000 тысяч долларов от клиента, правоохранители задержали организатора в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры 42-летнему мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенное из корыстных побуждений.

Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Государственная пограничная служба Украины фиксирует рост попыток незаконного пересечения границы. С начала 2025 года задержано более 13 тысяч человек, некоторых неоднократно.

