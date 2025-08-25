Штрафи не стримують: з початку року понад 13 тисяч людей намагалися незаконно виїхати з України - ДПСУ
Київ • УНН
Державна прикордонна служба України фіксує зростання спроб незаконного перетину кордону. З початку 2025 року затримано понад 13 тисяч осіб, деяких неодноразово.
В Державній прикордонній службі України (ДПСУ) спостерігають зростання кількості спроб незаконного перетину державного кордону. Про це в теефірі заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, лише від початку 2025 року прикордонники затримали понад 13 тисяч осіб, які намагалися виїхати з України незаконно.
Навіть адміністративні санкції не завжди стають стримуючим фактором: деяких громадян затримували по кілька разів - від трьох до десяти і більше
Він уточнив, що організатори та посібники таких схем також можуть нести кримінальну відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон.
Нагадаємо
Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що під час нелегального перетину українського кордону чоловіки, які це роблять, шкодять іміджу України, оскільки це відповідальність нашої держави перед країнами, з якими ми межуємо.
Двоє чоловіків намагалися уплав дістатися Молдови через Дністер22.08.25, 03:34 • 4263 перегляди