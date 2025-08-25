$41.220.00
24 серпня, 13:49 • 13994 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 27337 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 32735 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 30959 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 41201 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 75499 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 62518 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 33841 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 56724 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35558 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Штрафи не стримують: з початку року понад 13 тисяч людей намагалися незаконно виїхати з України - ДПСУ

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Державна прикордонна служба України фіксує зростання спроб незаконного перетину кордону. З початку 2025 року затримано понад 13 тисяч осіб, деяких неодноразово.

Штрафи не стримують: з початку року понад 13 тисяч людей намагалися незаконно виїхати з України - ДПСУ

В Державній прикордонній службі України (ДПСУ) спостерігають зростання кількості спроб незаконного перетину державного кордону. Про це в теефірі заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, лише від початку 2025 року прикордонники затримали понад 13 тисяч осіб, які намагалися виїхати з України незаконно.

Навіть адміністративні санкції не завжди стають стримуючим фактором: деяких громадян затримували по кілька разів - від трьох до десяти і більше

- розповів Демченко.

Він уточнив, що організатори та посібники таких схем також можуть нести кримінальну відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон.

Нагадаємо

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що під час нелегального перетину українського кордону чоловіки, які це роблять, шкодять іміджу України, оскільки це відповідальність нашої держави перед країнами, з якими ми межуємо.

Двоє чоловіків намагалися уплав дістатися Молдови через Дністер22.08.25, 03:34 • 4263 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал та НП
Державна прикордонна служба України
Україна