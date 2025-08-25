Штрафы не сдерживают: с начала года более 13 тысяч человек пытались незаконно выехать из Украины - ГПСУ
Киев • УНН
Государственная пограничная служба Украины фиксирует рост попыток незаконного пересечения границы. С начала 2025 года задержано более 13 тысяч человек, некоторых неоднократно.
В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) наблюдают рост количества попыток незаконного пересечения государственной границы. Об этом в телеэфире заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко, сообщает УНН.
Детали
По его словам, только с начала 2025 года пограничники задержали более 13 тысяч человек, которые пытались выехать из Украины незаконно.
Даже административные санкции не всегда становятся сдерживающим фактором: некоторых граждан задерживали по несколько раз - от трех до десяти и более
Он уточнил, что организаторы и пособники таких схем также могут нести уголовную ответственность за незаконную переправку лиц через границу.
Напомним
Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что во время нелегального пересечения украинской границы мужчины, которые это делают, вредят имиджу Украины, поскольку это ответственность нашего государства перед странами, с которыми мы граничим.
Двое мужчин задержаны на Днестре за незаконное пересечение границы22.08.25, 03:34 • 4263 просмотра