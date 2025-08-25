$41.220.00
24 августа, 13:49 • 14063 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 27456 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 32797 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 31016 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 41284 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 75571 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 62555 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 33857 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 56737 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35562 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Штрафы не сдерживают: с начала года более 13 тысяч человек пытались незаконно выехать из Украины - ГПСУ

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Государственная пограничная служба Украины фиксирует рост попыток незаконного пересечения границы. С начала 2025 года задержано более 13 тысяч человек, некоторых неоднократно.

Штрафы не сдерживают: с начала года более 13 тысяч человек пытались незаконно выехать из Украины - ГПСУ

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) наблюдают рост количества попыток незаконного пересечения государственной границы. Об этом в телеэфире заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко, сообщает УНН.

Детали

По его словам, только с начала 2025 года пограничники задержали более 13 тысяч человек, которые пытались выехать из Украины незаконно.

Даже административные санкции не всегда становятся сдерживающим фактором: некоторых граждан задерживали по несколько раз - от трех до десяти и более

- рассказал Демченко.

Он уточнил, что организаторы и пособники таких схем также могут нести уголовную ответственность за незаконную переправку лиц через границу.

Напомним

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что во время нелегального пересечения украинской границы мужчины, которые это делают, вредят имиджу Украины, поскольку это ответственность нашего государства перед странами, с которыми мы граничим.

Вадим Хлюдзинский

