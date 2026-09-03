В Молдове вызвали "на ковёр" посла рф из-за планов москвы открыть избирательные участки в Приднестровье
Киев • УНН
МИД Молдовы вручил послу россии ноту протеста из-за планов открыть 16 участков в Приднестровье. Кишинёв согласовал только один.
Посла россии Олега Озерова вызвали в Министерство иностранных дел Молдовы и вручили ему ноту протеста из-за планов москвы открыть еще 16 избирательных участков в Приднестровье для выборов в Государственную думу рф, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.
Детали
В МИД Молдовы подчеркнули, что россия может проводить избирательный процесс на территории Молдовы только с предварительного и официального согласия молдавских властей. Ведомство призвало российскую сторону отказаться от открытия участков в приднестровском регионе.
Контекст
28 августа тираспольский лидер Вадим Красносельский заявил, что россия планирует открыть 17 избирательных участков на левом берегу Днестра для выборов в Госдуму. По данным Красносельского, в Приднестровье проживает 220 тыс. граждан россии.
29 августа МИД Молдовы сообщил, что российское посольство в Кишиневе согласовало с молдавскими властями открытие только одного участка — непосредственно в посольстве. В ведомстве назвали "неприемлемым" намерение открыть еще 16 участков на территории страны.
2 сентября министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой после заседания правительства заявил, что Кишинев направит России ноту протеста из-за этих планов. "Любой другой избирательный участок, открытый без согласия конституционных властей Республики Молдова, является недружественным шагом", — сказал Попшой.