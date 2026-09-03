У Молдові викликали "на килим" посла рф через плани москви відкрити виборчі дільниці у Придністров’ї
Київ • УНН
МЗС Молдови вручило послу росії ноту протесту через плани відкрити 16 дільниць у Придністров’ї. Кишинів погодив лише одну.
Посла росії Олега Озерова викликали до міністерства закордонних справ Молдови та вручили йому ноту протесту через плани москви відкрити ще 16 виборчих дільниць у Придністров'ї для виборів до державної думи рф, передає УНН із посиланням на NewsMaker.
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У МЗС Молдови наголосили, що росія може проводити виборчий процес на території Молдови лише за попередньою та офіційною згодою молдавської влади. Відомство закликало російську сторону відмовитися від відкриття ділянок у придністровському регіоні.
Контекст
28 серпня Тираспольський лідер Вадим Красносільський заявив, що росія планує відкрити 17 виборчих дільниць на лівому березі Дністра для виборів до держдуми. За даними Красносільського, у Придністров'ї мешкає 220 тис. громадян росії.
29 серпня МЗС Молдови повідомило, що російське посольство в Кишиневі погодило з молдавською владою відкриття лише однієї дільниці — у самому посольстві. У відомстві назвали "неприйнятним" намір відкрити ще 16 дільниць на території країни.
2 вересня міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой після засідання уряду заявив, що Кишинів надішле росії ноту протесту через ці плани. "Будь-яка інша виборча дільниця, відкрита без згоди конституційної влади Республіки Молдова, є недружнім кроком", — сказав Попшой.