Приднестровье переходит на уголь: из-за нехватки газа останавливают крупные предприятия – СМИ
Киев • УНН
Из-за сокращенных поставок газа в Приднестровье останавливаются крупные предприятия, а ключевая электростанция переведена на уголь. Это связано с задержкой платежа за газ, который получает регион.
В непризнанном Приднестровье из-за сокращенных поставок газа приостанавливают работу крупных предприятий, а ключевую электростанцию перевели с газа на уголь. Об этом сообщает независимый ресурс МОСТ, пишет УНН.
Подробности
Как сообщает МОСТ со ссылкой на источники, 13 ноября ряд энергоемких предприятий, среди которых "Тиротекс", "Молдавизолит" и ММЗ, временно остановили работу. Одновременно местные жители отмечали очереди на газовых заправках.
ЕСПЧ признал РФ виновной в нарушении прав человека в Приднестровье и обязал выплатить более 100 000 евро24.10.25, 19:07 • 5160 просмотров
14 ноября "несколько информированных источников" из Приднестровья и правобережья Молдовы сообщили, что Молдавская ГРЭС перешла на уголь из-за ограниченных поставок газа.
Дефицит, по данным МОСТа, связан с задержкой очередного платежа за газ, который получает Приднестровье и за который платит Россия. Официальных комментариев от властей региона пока нет.
Приднестровье полностью возобновит поставки газа с 17 октября благодаря финансированию из России17.10.25, 05:15 • 39935 просмотров