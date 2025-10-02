Пророссийский олигарх Плахотнюк в Молдове расскажет, как Порошенко снимал санкции с его заводов и финансировал российскую армию – военный

$41.220.08
09:13 • 3070 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
07:38 • 11018 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36 • 15378 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
05:53 • 15129 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 25308 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 16850 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 19256 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 36938 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 50288 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30335 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Боевые медики получили упрощенный доступ к работе в гражданской медицине и новой специальности
2 октября, 01:45
На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллиона
2 октября, 02:33
Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦПАУ: правительство изменило процедуру
2 октября, 03:06
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дни
05:59
День учителя 2025: что подарить педагогу
07:31
публикации
День учителя 2025: что подарить педагогу
07:31
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций
05:30
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцами
1 октября, 13:07
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21
Пророссийский олигарх Плахотнюк в Молдове расскажет, как Порошенко снимал санкции с его заводов и финансировал российскую армию – военный

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Пророссийский олигарх Плахотнюк, экстрадированный в Молдову, может свидетельствовать о совместных схемах с Порошенко, включая контрабанду металлолома в Приднестровье.

Пророссийский олигарх Плахотнюк в Молдове расскажет, как Порошенко снимал санкции с его заводов и финансировал российскую армию – военный

Бывший "хозяин Молдовы", пророссийский олигарх Владимир Плахотнюк, которого недавно экстрадировали на родину, может свидетельствовать о совместных схемах с Петром Порошенко, в частности о контрабанде металлолома в Приднестровье и финансировании местных сепаратистов. Об этом пишет украинский военный Алексей "Сталкер", сообщает УНН со ссылкой на УНИАН

По его словам, Плахотнюк, известный как "молдавский Абрамович", недавно был экстрадирован из Греции в Кишинев. Он контролировал бизнесы в Приднестровье, включая крупный металлургический завод, который находился в том числе под украинскими санкциями и напрямую финансировал пророссийских сепаратистов. Именно этот завод, по данным военного Алексея "Сталкера", стал ключевым в схемах с участием Петра Порошенко во время его президентства.

"Этот завод был под санкциями, но Петр Порошенко, будучи президентом, гонял туда контрабандой металлолом. Сам Порошенко называл пророссийского Плахотнюка "старым другом" и в итоге снял с его предприятия санкции. Это заметили в Молдове. В интервью "Politico" Санду прямо сказала, что "Порошенко сотрудничал с пророссийским олигархом Владимиром Плахотнюком с целью обеспечения контрабанды и коррупционных схем, которые способствовали выживанию сепаратистского руководства Приднестровья", — пишет военный.

Ранее журналисты-расследователи уже подтверждали связи Порошенко и Плахотнюка.

"Журналисты проекта "Схемы" также разоблачили Петра Алексеевича в том, что "гетман" сначала кормился с контрабанды металлолома в Приднестровье, а затем совсем снял с предприятий Плахотнюка санкции и они продолжили накачивать деньгами российскую армию в войне против Украины", - напоминает "Сталкер".

Военный также упомянул о более широком контексте сотрудничества Порошенко с москвой.

"Порошенко делал все возможное, чтобы проевропейские силы не победили в Молдове. За это Путин помогал ему обогащаться: Порошенко вместе с Медведчуком воровали на трубе; Петр торговал с ОДЛО углем; его предприятия работали в оккупированном Крыму; его конфеты "Рошен" продавались в россии; и ко всему этому он барыжил металлоломом с приднестровскими сепаратистами.

То есть, пока Украина воевала с россией и ее квазиобразованиями, Порошенко с ними активно торговал и обогащался. Теперь Плахотнюк в тюрьме в Молдове, и это хороший сигнал: он расскажет о "старом сивочолом друге-барыге" из Украины", – подытожил Алексей "Сталкер".

Как известно, Петр Порошенко обвиняется в государственной измене за торговлю углем с террористами ОРДЛО. По данным обвинения, политик вместе с партнером Медведчуком сорвали поставки угля из ЮАР, чтобы вместо этого в Украину поставлялся уголь, добываемый на оккупированной части Донбасса.  В результате государству был нанесен ущерб в размере 1,5 млрд грн.

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
Владимир Путин
Кишинёв
Петр Порошенко
Приднестровье
Майя Санду
Греция
Крым
Украина
Молдова