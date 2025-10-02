Проросійський олігарх Плахотнюк у Молдові розповість, як Порошенко знімав санкції з його заводів і фінансував російську армію – військовий

Колишній "хазяїн Молдови", проросійський олігарх Володимир Плахотнюк, якого нещодавно екстрадували на батьківщину, може свідчити про спільні схеми з Петром Порошенком, зокрема про контрабанду металобрухту до Придністров’я і фінансування місцевих сепаратистів. Про це пише український військовий Олексій "Сталкер", повідомляє УНН із посиланням на УНІАН.

За його словами, Плахотнюка, відомого як "молдовського Абрамовича", нещодавно екстрадували із Греції до Кишинеу. Він контролював бізнеси у Придністров’ї, включно з великим металургійним заводом, що перебував в тому числі під українськими санкціями та напряму фінансував проросійських сепаратистів. Саме цей завод, за даними військового Олексія "Сталкера", став ключовим у схемах за участі Петра Порошенка у часи того президентом.

"Цей завод був під санкціями, але Петро Порошенко, будучи президентом, ганяв туди контрабандою металобрухт. Сам Порошенко називав проросійського Плахотнюка "старим другом" і у підсумку зняв з його підприємства санкції. Це помітили в Молдові. В інтерв'ю "Politico" Санду прямо сказала, що "Порошенко співпрацював з проросійським олігархом Володимиром Плахотнюком з метою забезпечення контрабанди та корупційних схем, які сприяли виживанню сепаратистського керівництва Придністров'я", - пише військовий.

Раніше журналісти-розслідувачі вже підтверджували зв’язки Порошенка та Плахотнюка.

"Журналісти проєкту "Схеми" також викрили Петра Олексійовича на тому, що "гетьман" спочатку годувався з контрабанди металобрухту до Придністров’я, а потім зовсім зняв із підприємств Плахотнюка санкції і вони продовжили накачувати грошима російську армію у війні проти України", – нагадує "Сталкер".

Військовий також згадав про ширший контекст співпраці Порошенка з москвою.

"Порошенко робив все можливе, щоб проєвропейські сили не перемогли в Молдові. За це путін допомагав йому збагачуватися: Порошенко разом з Медведчуком крали на трубі; Петро торгував з ОДЛО вугіллям; його підприємства працювали в окупованому Криму; його цукерки "Рошен" продавалися в росії; і до цього всього він барижив металобрухтом з Придністровськими сепаратистами.

Тобто, поки Україна воювала з росією та її квазіутвореннями, Порошенко з ними активно торгував і збагачувався. Тепер Плахотнюк у в'язниці в Молдові і це добрий сигнал: розповість про "старого сивочолого друга-баригу" з України", – підсумував Олексій "Сталкер".

Як відомо, Петро Порошенко є обвинуваченим у державній зраді за торгівлю вугіллям з терористами ОРДЛО. За даними обвинувачення, політик разом з партнером Медведчуком зірвали постачання вугілля з ПАР, щоб натомість в Україну поставлялося вугілля, яке видобувається на окупованій частині Донбасу. У підсумку державі було нанесено збитків у розмірі 1,5 млрд грн.