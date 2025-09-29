$41.490.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Кишиневе задержаны трое человек, готовивших дестабилизацию после выборов - полиция

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Полиция Молдовы задержала трех человек, включая двух братьев, которые координировали группы с левого берега Днестра, за подготовку массовых беспорядков после выборов. У задержанных изъяли пиротехнические и легковоспламеняющиеся материалы, которые планировали использовать для провоцирования паники.

В Кишиневе задержаны трое человек, готовивших дестабилизацию после выборов - полиция

Полицейские и сотрудники спецслужб Молдовы задержали трех человек, которые готовили массовые беспорядки после завершения голосования и во время запланированного протеста в столице. Среди них - двое братьев, координировавших группы с левого берега Днестра. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение полиции Молдовы в соцсетях.

Детали

По данным следствия, двух братьев подозревают в причастности к местным силовым структурам на левом берегу Днестра. Они выполняли функции руководителей, ответственных за координацию, мониторинг и логистическое обеспечение групп, которые должны были создавать хаос в столице после выборов.

Правоохранители следили за ними около двух месяцев. Во время обысков у задержанных изъяли пиротехнические и легковоспламеняющиеся материалы, которые, по версии следствия, планировали использовать для провоцирования паники среди протестующих.

Полиция также напомнила организаторам акций протеста, что они несут ответственность за проведение объявленных мероприятий и соблюдение общественного порядка.

Напомним

Национальная полиция Молдовы заявила, что не допустит нарушений закона и общественного порядка во время анонсированных протестов в Кишиневе. Правоохранители предупредили о жестком пресечении любых попыток дестабилизации или угрозы для граждан и национальной безопасности.

Предварительные результаты парламентских выборов в Молдове: обработано более 51% протоколов28.09.25, 22:57 • 2176 просмотров

Вероника Марченко

Криминал и ЧП
Кишинёв
Приднестровье
Молдова