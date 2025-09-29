В Кишиневе задержаны трое человек, готовивших дестабилизацию после выборов - полиция

Пророссийский Додон объявил победу оппозиции очевидной на выборах в Молдове и призвал сторонников выйти на митинг завтра

Пророссийский Додон объявил победу оппозиции очевидной на выборах в Молдове и призвал сторонников выйти на митинг завтра

Пророссийский Додон объявил победу оппозиции очевидной на выборах в Молдове и призвал сторонников выйти на митинг завтра

Пророссийский Додон объявил победу оппозиции очевидной на выборах в Молдове и призвал сторонников выйти на митинг завтра 28 сентября, 14:39 • 4716 просмотра

Меган Маркл впервые показала гостиную своего особняка стоимостью $14 млн и намекнула на новый продукт

Меган Маркл впервые показала гостиную своего особняка стоимостью $14 млн и намекнула на новый продукт

Меган Маркл впервые показала гостиную своего особняка стоимостью $14 млн и намекнула на новый продукт

Меган Маркл впервые показала гостиную своего особняка стоимостью $14 млн и намекнула на новый продукт 28 сентября, 15:06 • 5240 просмотра