В Кишиневе задержаны трое человек, готовивших дестабилизацию после выборов - полиция
Киев • УНН
Полиция Молдовы задержала трех человек, включая двух братьев, которые координировали группы с левого берега Днестра, за подготовку массовых беспорядков после выборов. У задержанных изъяли пиротехнические и легковоспламеняющиеся материалы, которые планировали использовать для провоцирования паники.
Полицейские и сотрудники спецслужб Молдовы задержали трех человек, которые готовили массовые беспорядки после завершения голосования и во время запланированного протеста в столице. Среди них - двое братьев, координировавших группы с левого берега Днестра. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение полиции Молдовы в соцсетях.
Детали
По данным следствия, двух братьев подозревают в причастности к местным силовым структурам на левом берегу Днестра. Они выполняли функции руководителей, ответственных за координацию, мониторинг и логистическое обеспечение групп, которые должны были создавать хаос в столице после выборов.
Правоохранители следили за ними около двух месяцев. Во время обысков у задержанных изъяли пиротехнические и легковоспламеняющиеся материалы, которые, по версии следствия, планировали использовать для провоцирования паники среди протестующих.
Полиция также напомнила организаторам акций протеста, что они несут ответственность за проведение объявленных мероприятий и соблюдение общественного порядка.
Напомним
Национальная полиция Молдовы заявила, что не допустит нарушений закона и общественного порядка во время анонсированных протестов в Кишиневе. Правоохранители предупредили о жестком пресечении любых попыток дестабилизации или угрозы для граждан и национальной безопасности.
